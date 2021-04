Stade Français: Pablo Matera sur le départ

INFO RMC SPORT - Le troisième ligne international argentin Pablo Matera, sous contrat pour encore un an, devrait faire ses valises cet été.

L’aventure va se terminer plus tôt que prévu. Arrivé en 2019 au Stade Français après la Coupe du monde disputée comme capitaine avec l’Argentine au Japon, Pablo Matera s’était engagé jusqu’en 2022.



Mais selon les informations de RMC Sport, le troisième ligne international (27 ans, 69 sélections) devrait quitter le club parisien en fin de saison. Non pas pour rejoindre un autre club de Top 14 comme l’a fait son désormais ancien partenaire Gaël Fickou, parti au Racing 92, mais sans doute pour évoluer en Super Rugby. Ce serait la piste privilégiée. Le directeur général parisien Thomas Lombard, que nous avons contacté, n’a pas voulu commenter.

A Paris, Pablo Matera n’a finalement que peu joué en raison des matchs disputés avec la sélection des Pumas. Depuis le début de saison, l’ancien joueur des Jaguares a joué onze rencontres de Top 14 sous le maillot du Stade Français, dont sept comme titulaire.

Matera a par ailleurs connu des derniers mois agités. A l’automne dernier, la presse argentine avait ressorti plusieurs de ses tweets racistes et xénophobes publiés entre 2010 et 2011. Quelques semaines plus tard, il avait présenté ses excuses et avait dû s’expliquer dans la presse mais aussi devant ses partenaires du Stade Français.



Le club de la capitale, qui disputera son match en retard contre le Racing dans le derby francilien la semaine prochaine (le 1er mai à 14h), occupe actuellement la 9e place du Top 14. Samedi, les hommes de Gonzalo Quesda reçoivent Pau.