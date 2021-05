Stade Toulousain-Clermont en direct : 10 des 15 Toulousains présents lors de la finale, reconduits

Le match d'après pour Toulouse

Les Toulousains vont devoir se remettre dans le championnat. Le titre de champion d'Europe la semaine dernière face à la Rochelle (22-17) acquis, le Stade veut désormais aller chercher le doublé.

Mais pour cela, il va falloir se ressaisir. Toulouse reste sur 2 défaites de suite (face à Toulon et Bayonne) et vient de se faire chiper provisoirement la première place du championnat par La Rochelle, victorieux de Pau plus tôt dans la journée. Avec 4 points de retard, Toulouse doit gagner ce soir avec le bonus, pour reprendre la tête du championnat.