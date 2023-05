Top 14: l’infirmerie continue de se remplir à Toulouse, Flament et Cros incertains pour la réception de l’UBB

Alors que le Stade Toulousain doit déjà faire sans Ange Capuozzo, Melvyn Jaminet ou encore Anthony Jelonch, Thibaud Flament et François Cros sont incertains pour la réception de Bordeaux-Bègles dimanche. Sorti après un quart d'heure de jeu en Coupe d’Europe le week-end dernier, le centre international Pierre-Louis Barassi était également absent de l’entraînement ce mercredi.

Deux internationaux de plus à l’infirmerie des Rouge et Noir. Thibaud Flament et François Cros étaient absents ce mercredi de l'entraînement du Stade toulousain et sont incertains pour la réception de Bordeaux-Bègles dimanche au Stadium en clôture de la 24e journée de Top 14.

Les deux joueurs, alignés le week-end dernier lors de la demi-finale de Champions Cup perdue contre le Leinster (41-22), n'ont pas participé à la séance de l'après-midi, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

La liste des blessés s'allonge

Sorti après un quart d'heure de jeu en Irlande, le centre international Pierre-Louis Barassi, touché à la jambe droite, était également absent, tout comme l'ailier ou centre Dimitri Delibes, le pilier droit Charlie Faumuina et les blessés de longue date (Ange Capuozzo, Melvyn Jaminet, Anthony Jelonch, etc.).

Si Flament et Cros ne sont pas en mesure de tenir leurs places, la troisième ligne toulousaine devrait être composée face à l'UBB d'Alban Placines, Jack Willis et Alexandre Roumat, arrivé l'été dernier en provenance du club girondin.

Le talonneur international Julien Marchand, de retour d'une blessure à une cheville, pourrait retrouver le XV de départ en compagnie d'Arthur Retière, sur l'aile droite, l'Argentin Juan Cruz Mallia glissant au centre avec Pita Ahki.