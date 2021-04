Stade Toulousain: Huget confirme sa retraite après son opération, "place à une nouvelle vie"

Opéré du tendon d'Achille ce lundi, Yoann Huget s’est exprimé rapidement en vidéo sur Instagram afin d’annoncer ce que l’on pressentait, à savoir qu’il mettait un terme à sa carrière sur cette grave blessure. Cruel pour le Toulousain.

"Place à une nouvelle vie." Le rugby, pour Yoann Huget, c’est terminé. L’ailier international du Stade Toulousain, dont on savait qu’il avait l’intention d'arrêter à l’issue de la saison, quoi qu'il arrive, espérait toutefois finir en beauté avec un dernier titre de champion de France. Malheureusement, le joueur de 33 ans a vu sa carrière s’arrêter brusquement en raison d’une grave blessure. Le Toulousain a été victime d’une rupture du tendon d’Achille droit, pour laquelle il a été opéré avec succès ce lundi.

"L'opération s'est bien passée"

"Merci à tout le monde pour vos messages de soutien, a déclaré l’international aux 62 sélections dans une vidéo, sur Instagram. Je n’ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, tout s’est un peu accéléré durant ces dernières 48 heures. Je sors de l’opération, tout s’est bien passé. Maintenant, place à une nouvelle vie. Il y a quelque temps, j’avais dit que mon corps était sur la corde raide. Il a parlé avant moi, avant la fin de ma saison, de ma carrière. Merci à tous pour vos messages de bienveillance et on se retrouve très vite pour de nouveaux challenges."

C’est justement parce qu’il traînait une blessure au tendon d’Achille que Yoann Huget avait pris la décision d’annoncer la date de sa retraite en novembre dernier. Lancé chez les pros au Stade Toulousain en 2005 avant des passages à Agen et Bayonne et un retour en Rouge et Noir en 2012, Huget a soulevé deux Boucliers de Brennus avec le Stade Toulousain. En 2007-2008, à l’issue d’une saison où il avait peu joué, puis en 2019, après sa deuxième Coupe du monde, qu’il avait disputé avec les Bleus au Japon.