Castres-Toulouse: "On lui fait manger des pizzas Buitoni", l'étonnante recette pour freiner Dupont

Pierre-Henry Broncan a surpris son monde ce jeudi à la veille de la demi-finale de Top 14 entre Castres et Toulouse. Le manager du club tarnais suggère de faire manger des pizzas Buitoni à Antoine Dupont afin de l’empêcher de briller.

Voilà quelques années, le meilleur moyen d’arrêter un adversaire au rugby restait un bon gros caramel ou une salade de phalanges. En 2022, le régime alimentaire des sportifs a un peu changé... Pierre-Henry Broncan, le manager de Castres, a prévu autre chose au menu pour la demi-finale de Top 14 contre le Stade Toulousain. Soucieux de trouver une solution pour arrêter Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde et demi de mêlée du club de la Ville rose, le technicien semble prêt à tout ou presque.

"On lui fait manger des pizzas Buitoni juste avant la rencontre et cela ira, a lancé l’entraîneur du CO en conférence de presse ce jeudi avec un large sourire. Plus sérieusement, on verra vendredi soir."

Broncan: "Beaucoup de travail à faire sur nous"

Certains regretteront de voir le manager castrais manier l’humour autour d’un drame qui a coûté la vie à plusieurs enfants. Derrière la plaisanterie, l’entraîneur de l’équipe classée première de la phase régulière de Top 14 a surtout mis en lumière son immense respect pour Antoine Dupont, un ancien du CO. Malgré le gros match des Toulousains contre La Rochelle, Pierre-Henry Broncan refuse de qualifier le champion en titre comme une mauvaise pioche.

"Ce serait manquer de respect aux autres équipes que sont Montpellier et Bordeaux. Je ne pense pas qu’il y ait un mauvais tirage. Toutes les équipes en demi-finale sont prêtes, a encore indiqué le manager du club tarnais. Nous on rencontre le Stade Toulousain et si nous avions rencontré La Rochelle cela aurait été la même préparation. On a déjà beaucoup de travail à faire sur nous pour être performant vendredi soir." Il reste désormais un peu moins de 24h à Pierre-Henry Broncan et son staff pour concocter une surprise anti-Dupont. La surprise du chef Broncan.