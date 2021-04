Top 14: Agen-UBB va être reporté à cause de cas de coronavirus

Le match entre Agen et l'UBB programmé ce samedi en championnat va être reporté à cause de cas positifs au variant britannique dans l'effectif girondin. La situation inquiète le Racing, qui doit jouer contre le Stade Français et qui vient d'affronter Bordeaux Bègles.

Comptant pour la 21e journée de Top 14 et prévu samedi à 17h45, le match entre Agen et l'Union Bordeaux-Bègles va être reporté. La décision sera officialisée dans les heures à venir par la Ligue nationale de rugby (LNR). Il s'agit de la deuxième affiche de ce week-end qui est déprogrammée, après Montpellier-Toulon.

Deux cas de variant britannique du Covid-19 ont été détectés au sein de l'effectif bordelais, selon les informations de RMC Sport. C'est une très mauvaise nouvelle pour le club girondin, qui doit affronter Toulouse en demi-finale de Champions Cup le 2 mai.

Inquiétude au Racing

Toujours selon nos informations, les deux personnes concernées seraient des joueurs de première ligne titulaires dimanche dernier contre le Racing, lors du quart de finale européen (24-21).

Sur le même sujet Champions Cup: La Rochelle-Leinster et Toulouse-UBB en demies

Une certaine inquiétude flotte au Racing 92, avant le derby francilien de samedi contre le Stade Français. En raison du délai d’incubation, des cas positifs éventuels pourraient en effet apparaitre dans les jours à venir au sein du club francilien… Ce match pourrait donc aussi être menacé. La LNR doit se positionner sur ce dossier dans les heures à venir.