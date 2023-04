Top 14: l’ancienne star de Toulon, Delon Armitage, insulte "les bâtards" de Clermont

Le fantasque Delon Armitage a insulté les supporters de l’ASM Clermont Auvergne ce mardi en marge de l’inauguration du Hall of Fame à Toulon. L’arrière anglais a notamment rappelé la brouille qui l’a opposé aux Jaunards après son essai et son chambrage en finale de Coupe d’Europe.

Joueur brillant et marquant du RCT entre 2012 et 2016, Delon Armitage a aussi contribué à écrire l’une des plus belles lignes du club varois. Auteur de l’essai de la victoire lors de la première finale de Coupe d’Europe contre Clermont (16-15), à Dublin en 2013, l’arrière anglais n’a pas manqué de le rappeler ce mardi en marge de l’inauguration du Hall of Fame à Toulon.

Invité à s’exprimer sur son passage sur la Rade, Delon Armitage s’est payé les supporters clermontois. L’Anglais a remercié les fans du RCT pour leur soutien malgré les sifflets des Jaunards suite à son chambrage lors de la finale européenne.

"Je tiens vraiment à vous remercier, vous les supporters de Toulon. Même quand j’ai été sifflé pendant quatre ans par ces bâtards de Clermont, a lâché l’ancien des London Irish et de Lyon en provoquant des sourires auprès de son auditoire. Je suis content que vous ayez été derrière nous, merci beaucoup."

Persona non grata à Clermont où les spectateurs du stade Marcel-Michelin l’ont conspué à chacune de ses visites, les fans locaux n’ayant pas oublié son coucou moqueur destiné à Broke James, Delon Armitage a réactivé la guerre avec les Auvergnats près de dix ans après la finale gagnée à Dublin. Et sans surprise, l’ASM a répondu à l’ancien coéquipier de Jonny Wilkinson à Toulon via un communiqué cinglant.

"Plus connu pour ses débordements que ses cadrages, l’ex-arrière du RCT Delon Armitage s’est permis d’insulter nos supporters en les traitant publiquement de 'bâtards' lors de la cérémonie du Hall of Fame du RCT, a fustigé l’actuel dixième de Top 14 dans un message posté sur les réseaux sociaux ce mercredi. Une piètre manière de fêter ses retrouvailles avec le public toulonnais qui, comme le nôtre et l’ensemble de ceux qui remplissent les tribunes de notre sport, maîtrise la nuance entre 'le chambrage' et 'les insultes'. Nous ne laisserons jamais personne déverser sa haine et insulter nos supporters qui font depuis toujours la fierté de l’ASM. Notre sport et notre club méritent bien plus que cela."

"Bonne journée", Armitage en rajoute une couche

Désormais retraité du rugby professionnel, contrairement à son frère Steffon Armitage qui a rebondi en Fédérale 1 début avril, Delon Armitage n’a pas lâché l’affaire. Si Clermont avait accompagné son communiqué d’une photo de l’Anglais pris de vitesse par Napolioni Nalaga, l’ex-arrière du RCT y a répondu ce mercredi d’un cliché de lui… avec le trophée de la Coupe d'Europe. Le tout flanqué d'un "Bonne journée" moqueur.

Présent lors du fabuleux triplé (2013, 2014 et 2015) signé par le Toulon de Mourad Boudjellal et Bernard Laporte, dont deux titres contre Clermont, Delon Armitage n'a pas oublié l'inimitié entre lui et les supporters auvergnats.

Outre les deux finales européennes glanées par contre l'ASM, Delon Armitage n'a semble-t-il pas non plus oublié l'accueil réservé par les Jaunards. Qui aime bien chambre bien... Enfin dans ce cas, pas sûr que Delon Armitage et les supporters auvergnants s'apprécient.