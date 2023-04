Toulon: Mignoni confirme le retour de Villière pour la fin du Top 14

Pierre Mignoni, directeur du rugby du RCT, a confirmé ce mardi le prochain retour de Gabin Villière sur les terrains. Le technicien varois a assuré que l’ailier reviendra bientôt à la compétition et pourra retrouver une forme optimale en vue de la Coupe du monde 2023 avec le XV de France.

Quatrième du Top 14 après 22 rencontres, Toulon pourrait retrouver la phase finale du championnat pour la première fois depuis 2018. Bonne nouvelle pour l'équipe varoise, qui jouera aussi les demi-finales de Challenge Cup contre Trévise fin avril, l'infirmerie va rapidement se vider. De bon augure pour Pierre Mignoni et son groupe avant plusieurs duels face à des concurrents directs comme La Rochelle, le Racing ou encore l'UBB. Invité du Super Moscato Show ce mardi en marge de l'inauguration du Hall of Fame du RCT, le patron du sportif s'est félicité de ces retours à venir.

"On va récupérer des joueurs frais, quatre ou cinq joueurs cela te change un petit peu la fraîcheur de l’équipe. Et c’est important parce que cela va se jouer sur cela, a estimé l'ancien demi de mêlée de Toulon et des Bleus sur RMC. Donc on a besoin de récupérer tout le monde et de gratter la tête pour faire l’équipe."

"Aucun souci" pour le Mondial 2023

Victime d'une fracture du péroné pendant la préparation du Tournoi des VI Nations avec le XV de France courant février, Gabin Villière vient tout juste de reprendre l'entraînement avec Toulon. Mais ce mardi, Pierre Mignoni s'est montré très optimiste au sujet de l'ailier de 27 ans et de son retour à la compétition.

"Gabin Villière est en reprise, on espère le récupérer la semaine prochaine, a aussi estimé Pierre Mignoni lors de son passage dans le Super Moscato Show. On espère." Et de préciser en vue de la Coupe du monde 2023 en France au mois de septembre: "Bien sûr, aucun souci. Il sera prêt."