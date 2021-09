Top 14: Biarritz s'offre le scalp du Racing 92

Biarritz aime les gros. Après Bordeaux-Bègles en ouverture du championnat, le promu s'est offert samedi lors de la 3e journée du Top 14 le scalp du Racing 92 (28-19), battu pour la première fois de la saison.

Toujours invaincu sur sa verte pelouse d'Aguiléra, le BO a usé avec succès des mêmes ingrédients que contre l'UBB (27-15) il y a deux semaines: engagement, enthousiasme et solidarité.

Le club des Hauts-de-Seine, lui, a manqué d'un peu tout de ça, et surtout fait preuve de beaucoup trop d'indiscipline et de maladresse pour espérer ramener quelque chose de la côte basque.

L'envie biarrote n'a été récompensée que d'un essai, en première mi-temps, sur un ballon porté par le jeune talonneur Lucas Peyresblanques, ovationné par Aguiléra lors de sa sortie sur civière, quelques minutes plus tard, après avoir été blessé sur un déblayage adverse.



Mais l'ouvreur anglais du BO Brett Herron a su faire fructifier les fautes franciliennes. Il n'a raté qu'un coup de pied, le premier, avant d'en enchaîner huit et d'empiler 23 points au total. Sans doute moyennement impressionné par ce qu'il avait vu dans le premier acte, l'entraîneur francilien Laurent Travers a sonné la fin de la récré à la 43e minute, avec six changements d'un coup, dont une première ligne et une charnière toutes neuves.

Le Racing 92 s’est effondré

Le Racing a bien ajouté deux essais à celui inscrit plus tôt par l'ailier argentin Juan Imhoff, dont un, sur un maul pénétrant, du talonneur international Camille Chat, par ailleurs imprécis sur ses lancers en touche. Ni le retour du soleil, ni l'essai tardif de l'ancien Bayonnais Baptiste Chouzenoux n'ont toutefois suffi à inverser la tendance.

Poussé par son public, Biarritz a tenu bon et fait chuter un autre demi-finaliste de la saison dernière. Et ça tombe bien, les deux autres, La Rochelle et Toulouse, se profilent à son horizon des prochaines semaines.