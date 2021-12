Top 14: convoqué pour "injures", Perpignan rappelle à l’ordre ses supporters

L’Usap est convoqué le 5 janvier devant la Commission de discipline pour un "incident" qui a eu lieu lors du match contre Castres dimanche. Le club condamne "les injures d’un spectateur" et rappelle ses supporters à l’ordre.

Deux jours après la défaite de Perpignan sur sa pelouse contre Castres (19-20), la Ligue nationale de rugby (LNR) a publié un communiqué indiquant que l’Usap était convoqué devant la Commission de discipline le 5 janvier à cause d’un "incident survenu lors de la rencontre Usap/Castres".

Quelques minutes plus tard, le club catalan a lui aussi réagi par communiqué pour condamner "fermement les injures d’un spectateur auprès des acteurs de la rencontre". "Depuis plusieurs matchs au stade Aimé Giral, nous déplorons certains comportements, contraires aux valeurs de respect et de convivialité qu’incarnent le rugby et l’Usap", peut-on également lire.

Le corps arbitral, cible des injures

Le corps arbitral a été visé par des injures lors du match. Selon le média local Actu.fr, un supporter de l’Usap aurait tenu "de sévères propos sexistes et racistes à l’encontre du corps arbitral et notamment de la cinquième arbitre, Mme Doriane Domenjo". Toujours selon Actu.fr, l’incident s’est produit à la fin de la rencontre, alors que les arbitres ont été copieusement sifflés.

Le match entre Perpignan et Castres s'est terminé dans une ambiance tendue. Les Catalans, 13e après 13 journées de championnat, menaient encore à dix minutes de la fin. Mais un essai de Chilachava, transformé par Urdapilleta (70e), a permis aux Tarnais de s’imposer. Les Perpignanais ont ainsi concédé une troisième défaite à domicile cette saison (Pau, Stade Français).

C’est la troisième fois de la saison que l’Usap est citée par la Commission de discipline. Les deux premières fois, il s’agissait de l’utilisation de fumigènes contre Biarritz au mois de septembre, puis de l’intrusion d’un supporter sur la pelouse lors du match contre Clermont fin novembre.