Top 14: Castres enfonce Perpignan après une victoire à l’arraché

Castres a difficilement battu Perpignan (20-19) ce dimanche lors de la 13e journée de Top 14. Les Castrais intègrent provisoirement le top 4 du classement après cette victoire à l’extérieur face aux Catalans.

Cruel pour Perpignan, capital pour Castres. Dernier de Top 14 avant la 13e journée, l’USAP y a cru mais s’est finalement incliné face au CO (19-20) ce dimanche lors du Boxing Day du championnat de France de rugby dans son antre d’Aimé Giral.

"C’est une victoire qui fait du bien, on gagne à l’envie, a estimé le Castrais Gaëtan Barlot auprès de Canal Plus. […] C’était important de gagner ici pour rester dans le wagon du top 6. C’est de bon augure avant d’attaquer la phase retour."

Jaminet décisif mais trop juste

Encore auteur d’un bon match au pied, Melvyn Jaminet a parfaitement lancé son équipe sur une première pénalité en début de rencontre. Si un essai de Martin Laveau a brièvement donné l’avantage aux Castrais, un nouveau coup de pied du futur Toulousain et un essai de Seilala Lam ont permis à Perpignan de rentrer au vestiaire avec six longueurs d’avance (13-7, 40e).

Avec quatorze points (5/6 au total), Melvyn Jaminet a longtemps cru remporter son duel à distance avec le buteur tarnais Benjamin Urdapilleta (10 pts). Mais le pilier géorgien Levan Chilachava a marqué en force le deuxième essai du CO à dix minutes du terme et l’ouvreur argentin a donné un point d’avance aux Castrais. Malgré une dernière possession perpignanaise sur la sirène, une ultime faute de main a mis fin aux rêves de victoires des locaux.

"C’est triste de perdre comme cela. On avait tous les ingrédients pour gagner et cela se joue à des imprécisions. C’est dommage d’être une nouvelle fois déçu, a regretté Melvyn Jaminet au micro du diffuseur après la rencontre. Il faut que l’on soit plus appliqué en fin de match. […] On a été dans le match pendant 75e minute et on craque à la fin. Cela fait un peu chier."

Castres grand vainqueur du Boxing Day?

Dans une journée fortement perturbée par la flambée des cas positifs au Covid-19 et les reports de quatre rencontres, Castres a signé une excellente opération sur le plan comptable. A la faveur de cette victoire décrochée à Perpignan, l’équipe entraînée par Pierre-Henry Broncan s’est provisoirement emparé de la quatrième place du classement avant le choc entre le Stade Rochelais et Lyon ce lundi.

Dans le bas du classement, Perpignan laisse la dernière place du Top 14 à Biarritz grâce au bonus défensif obtenu ce dimanche à Aimé Giral. Une maigre consolation pour l’USAP, passé tout près de la victoire contre une formation de haut de tableau. Pire, en cas de victoire du BO contre Montpellier (ou même de point de bonus), Perpignan retrouvera la place de lanterne rouge du championnat. Dur à encaisser après être passé si près de la victoire.