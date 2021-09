Top 14: coup dur pour Toulon, Sergio Parisse absent trois mois

Les troisièmes lignes toulonnais Facundo Isa et Sergio Parisse se sont tous les deux blessés lors de la dernière rencontre de Top 14 face au Stade Français. Ils vont manquer plusieurs semaines de compétition.

Le troisième ligne italien de Toulon Sergio Parisse, qui joue sa dernière saison, sera éloigné des terrains pendant trois mois en raison d'une blessure à un poignet. Le capitaine du RCT, 38 ans, souffre "d'une fracture du scaphoïde et ne devrait retrouver la compétition que dans trois mois", a indiqué le club varois dans un communiqué.

L'international italien aux 142 sélections s'est blessé lors de la troisième journée du Top 14 face au Stade Français au stade Mayol dimanche dernier. Le RCT s'était imposé 38 à 5 en inscrivant cinq essais dont un de Parisse. Le club doit en outre composer avec l'absence d'un autre troisième ligne, l'international argentin Facundo Isa, touché lui aussi lors de cette rencontre.

Toulon défie Perpignan samedi

Isa, 28 ans, "souffre d'une fracture d'un doigt qui le tiendra éloigné des pelouses pour les six prochaines semaines", a précisé le RCT. Actuellement huitième au classement avec un bilan d'une victoire pour une défaite et un nul, Toulon se rend samedi sur les terres du promu Perpignan lors de la quatrième journée du championnat.

"Le seul bémol, c'est la finition dans les zones de marque. On a oublié plus de la moitié des points en route, avait commenté Patrice Collazo, manager général de Toulon, après la victoire face au Stade Français. On a manqué de réalisme. Après, on a commencé le match comme on a entamé notre semaine, avec beaucoup d'intensité. On a mis en place tout ce qu'on avait travaillé."