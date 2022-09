Top 14: déjà de la casse au Stade Toulousain, Baille forfait pour la tournée des Bleus en novembre ?

Avant de débuter la saison dimanche à l’Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain déplore déjà pas mal de blessés dans ses rangs. Parmi ceux-là, le pilier international Cyril Baille, opéré des adducteurs, qui pourrait manquer la tournée de novembre avec le XV de France.

Une fois n’est pas coutume, le manager toulousain Ugo Mola s’est prêté au jeu de l’infirmerie concernant son groupe, avant d’aller défier le voisin bordelais dimanche soir, pour le compte de la première journée de Top 14 (21h05). Et le bilan est déjà assez lourd. En premier lieu, le pilier international Cyril Baille, opéré cet été des adducteurs, est évidemment forfait. Mais le délai de reprise annoncé par son entraîneur est assez long: selon Mola, il faudra encore patienter "deux mois et demi facilement" avant de revoir le gaucher sur les terrains.

Avec un match face à l’Australie le 5 novembre au Stade de France, la marge de manœuvre est donc réduite et il y a donc un vrai risque de forfait pour le titulaire des Bleus au poste de pilier gauche, lequel manquera aussi à son club. C’est Rodrigue Neti qui le suppléera à Bordeaux. Seulement, derrière lui, le pilier américain David Ainu’u est également touché. Il souffre d’une lésion aux adducteurs et sera absent un mois. Toujours chez les avants, en 2e ligne, Yannick Youyoutte est victime d’une lésion au biceps et Thibaud Flament d’une entorse de la cheville.

Coup dur est sur le poste de demi de mêlée

Le pack sera aussi privé de Rynhardt Elstadt, retenu par l’Afrique du Sud pour disputer le Rugby Championship, même si le rugueux 3e ligne n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Boks en trois journées et qu’il n’est toujours pas prévu sur la feuille de match pour le déplacement en Australie samedi. Enfin, François Cros est en phase de reprise. Il travaille individuellement avec les préparateurs physiques mais ne sera pas disponible dimanche.

Chez les trois quarts, le coup dur est sur le poste de demi de mêlée. Arrivé en provenance d’Agen, Paul Graou, numéro deux derrière Antoine Dupont, s’est fracturé la main à deux endroits, en amical face à Toulon la semaine dernière. Opéré, il va manquer environ six semaines de compétition. C’est donc Martin Page-Relo qui grimpe dans la hiérarchie. Opéré du genou en fin de saison dernière, le centre argentin Santiago Chocobares poursuit sa rééducation, tandis que Lucas Tauzin est en phase de reprise.

Toujours au centre, le Néo-Zélandais Pita Akhi, gêné depuis trop longtemps à un genou, a été lui aussi opéré. Il ne sera pas de retour avant au moins six semaines. Enfin, l’arrière argentin Juan-Cruz Mallia est avec l’équipe d’Argentine. Titulaire lors de la victoire historique en Nouvelle-Zélande samedi dernier (18-25), il le sera encore ce samedi pour la revanche à Hamilton. En ajoutant la blessure du jeune pilier Joel Merkler, présent lors du match amical face au RC Toulon la semaine passée, ce sont au total douze joueurs qui manqueront le début du Top 14 à Toulouse.