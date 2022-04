Top 14: embrouille et presque claque entre Urios et O'Gara lors de la victoire de La Rochelle chez l'UBB

Agacé par l'attitude de Ronan O'Gara, le coach bordelais Christophe Urios a effleuré son homologue en tentant de lui asséner une gifle à la mi-temps du derby entre l'UBB et La Rochelle, ce samedi en Top 14. Les Rochelais l'ont emporté 16-15.

C’est une action qui sera certainement rangée au rayon des anecdotes, mais c’est aussi un geste que l’on n’aime pas voir sur un terrain, et qui témoigne de la tension qui entourait ce derby, loin d’être pacifique. Des accrochages sur et en dehors du terrain ont émaillé les 40 premières minutes du match entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle (15-16) ce samedi, lors de la 22e journée de Top 14.

Bordeaux a viré en tête à la pause, profitant de l’indiscipline rochelaise, Christophe Urios avait donc toutes les raisons de se réjouir de la situation. Sauf que son équipe venait de se faire pénaliser sur une action d’essai, qui aurait pu permettre à Bordeaux de prendre encore plus le large.

Un choc de haut de tableau

La tension à cet instant était à son comble sur le bord du terrain, et il n’en fallait pas davantage pour faire dégoupiller les deux entraîneurs. Une célébration un peu trop démonstrative de Ronan O’Gara a fait exploser son homologue bordelais. Christophe Urios s’est alors approché de l’Irlandais, qu’il a défié tête contre tête, avant de lui asséner une gifle, que le coach rochelais a habilement esquivée, sous les yeux du corps arbitral. L'incident en est resté là, et Urios a rejoint les vestiaires après ce geste.

Dans ce derby de l'Atlantique, l'objectif pour les Bordelais, deuxièmes était de consolider leur position de demi-finalistes directs, tandis que les Rochelais devaient rapporter des points et profiter de la défaite de Lyon à domicile face à Toulon. C'est finalement La Rochelle qui s'est imposée sur le fil.