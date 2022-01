Top 14: la réponse ferme de O’Gara à Lemaitre sur un éventuel report de Toulon-La Rochelle

Le RCT est frappé par de nombreux cas de Covid dans son effectif, et son président Bernard Lemaitre a assuré que le club ne "jouera pas à La Rochelle", dimanche (15e journée de Top 14). Une prise de position peu goûtée par Ronan O’Gara, le manager rochelais, qui entend se plier à la décision de la LNR.

Durement touché, comme l’ensemble du sport en France, par la reprise épidémique liée au variant Omicron, le Top 14 vit une période trouble. Et pleines d’incertitudes. Alors que la rencontre Montpellier-Toulon du 2 janvier avait été reportée, et qu’un doute plane autour de la tenue de Toulouse-Montpellier dimanche, celle entre Toulon et La Rochelle nourrit les mêmes inquiétudes.

Si une décision finale est attendue vendredi, ce match de la 15e journée du Championnat pourrait ne pas pouvoir se jouer, Toulon étant dans l’incertitude quant au nombre de joueurs qu’il pourra aligner – une vingtaine de cas détectés depuis vendredi dernier –, tandis que La Rochelle compte aussi une dizaine de positifs à la Covid-19 dans son effectif. Un casse-tête face au Covid qui avait fait dire au président varois Bernard Lemaitre qu’il ne souhaitait pas disputer la rencontre dans ces conditions.

"Si jamais on me dit: « Débrouillez-vous, faites jouer les juniors », je dirais non! J’en accepte les conséquences mais on ne fera pas n’importe quoi", avait-il fermement assuré. Une sortie qu’a peu goûtée le manager du Stade rochelais, Ronan O’Gara, qui lui a répondu sans concession.

O’Gara: "On a fait beaucoup de sacrifices chaque semaine pour avoir le moins de cas possibles"

"C’est le nouveau protocole: si tu es négatif après cinq jours, tu reviens dans l’effectif. C’est impossible de prédire l’avenir ou de savoir ce qu’il va se passer demain. Mais je pense que tout le monde doit faire le maximum pour avoir des joueurs sur le terrain. Pour garder vivant ce magnifique championnat, a lâché O’Gara en conférence de presse. Un président ne décide pas si on joue ou pas. On doit respecter les règles. La règle dit que c’est la LNR qui décide. Nous, on a fait le maximum et beaucoup de sacrifices chaque semaine pour avoir le moins de cas possibles."

Le 29 décembre, la LNR avait acté un nouveau protocole sanitaire en Top 14 et ProD2. Désormais, les clubs doivent effectuer, auprès de leurs joueurs, des tests Covid deux fois par semaine. Un premier au moment du rassemblement (dimanche ou lundi), le second deux jours avant le match. Si une équipe peut aligner 23 joueurs en groupe élargi (en comptant les espoirs), elle peut jouer, à condition qu’elle compte dans ses rangs six joueurs de première ligne et 15 joueurs professionnels.