Top 14: Etzebeth quittera Toulon en fin de saison

Le RCT a annoncé dimanche le départ de son 2eme ligne sud-africain, Eben Etzebeth, à l’issue de la saison. Le Varois retourne dans son pays pour des "raisons personnelles".

Le deuxième ligne champion du monde Eben Etzebeth (30 ans, 96 sélections avec les Springboks) va quitter Toulon en fin de saison "afin de retourner en Afrique du Sud", a annoncé dimanche le RCT. "Eben Etzebeth a émis le souhait de mettre un terme anticipé au contrat le liant au RCT afin de retourner, pour des raisons personnelles, en Afrique du Sud. Conscient des difficultés rencontrées par son joueur, le RCT a pris acte de cette demande et l'a acceptée", a justifié le club varois dans un communiqué.

"Je suis triste de devoir quitter Toulon"

Le colosse (2,03 m pour 122 kgs) est arrivé à Toulon en 2019. Cette saison, il n'a disputé qu'un seul match en Top 14, samedi face à l'UBB. Cette rencontre, remportée par le RCT (21-18) face au leader du championnat, permet au club de la Rade de laisser la place de lanterne rouge à Biarritz. "Je suis triste de devoir quitter Toulon et mes coéquipiers à la fin de la saison mais des raisons personnelles m'y contraignent. Toulon et ses supporters m'ont accueilli avec ferveur, bienveillance et sympathie. J'ai la volonté de tout donner avec cette équipe jusqu'à la fin de la saison, pour permettre à Toulon de performer, de remonter au classement et d'être ambitieux en Challenge Cup", a confié Etzebeth.

Après Anthony Belleau qui va rejoindre Clermont et Louis Carbonel qui selon nos informations, doit s’engager à Montpellier, Toulon enregistre un nouveau départ.