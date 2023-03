Top 14: forfait jusqu'à la fin de saison, Selevasio Tolofua ne rejouera plus pour Toulouse

Le troisième ligne Selevasio Tolofua s’est fait opérer de la hanche. Forfait jusqu’à la fin de la saison et en partance pour le RC Toulon, le joueur de 25 ans ne portera plus le maillot toulousain.

Sans le savoir, Selevasio Tolofua a disputé son dernier match avec le Stade Toulousain le 29 janvier dernier. Titulaire lors de la victoire bonifiée face à Montpellier (23-9), il n’avait, déjà à l’époque, plus joué depuis le 1er janvier et le succès à Clermont (13-32), lors duquel il était remplaçant (entré à la 60e).

Mais il faut croire que sa dernière saison avec le maillot rouge et noir semblait décidemment trop compliquée pour le troisième ligne. Blessé et opéré de la hanche, la saison du joueur de 25 ans est terminée, comme indiqué par La Dépêche du Midi et confirmé par RMC Sport. Tout comme son aventure à Toulouse qu'il quittera en direction de Toulon cet été.

Double champion de France avec Toulouse

Au club depuis le centre de formation, après avoir évolué comme ses frères à l’Olympique Marcquois Rugby dans le Nord, il a suivi la trace de son aîné et talonneur Christopher. Selevasio a débuté en équipe première lors de la saison 2016-2017, puis a enchaîné les matchs, au point de devenir un élément fort du paquet d’avants, avec en point d’orgue le titre de champion de France 2019 et le doublé Top 14-Champions Cup en 2021 (il fut décisif sur l’essai de Mallia en Champions Cup et titulaire pour la finale de Top 14).

A l’automne, Tolofua a choisi de quitter Toulouse pour rejoindre son frère Christopher au RC Toulon. Et ses performances ont été perturbées par les blessures. Un seul match de Champions Cup face à Sale, neuf rencontres de Top 14 en vingt journées, l’international (2 sélections) était largement gêné depuis un moment par une blessure à la hanche. Sa saison est donc terminée. Il a dû se résoudre à se faire opérer et rejoindre la longue liste des blessés toulousains.