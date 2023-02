VI Nations: Jelonch opéré cette semaine, Tournoi terminé pour Capuozzo, la liste des blessés s’allonge au Stade Toulousain

Blessé majeur ce week-end, le troisième ligne aile du XV de France Anthony Jelonch est rentré à Toulouse ce lundi. Il sera opéré dans la semaine du genou. Mais le Tricolore n’est pas le seul à garnir l’infirmerie du Stade Toulousain. Inquiétude pour Ange Capuozzo qui en a terminé avec le Tournoi des VI Nations tandis que Théo Ntamack, Selevasio Tolofua, Yannick Youyoutte et Alban Placines sont aussi blessés.

C’est la très mauvaise nouvelle du week-end. Il faudrait un miracle pour que Anthony Jelonch voit la Coupe du monde 2023 en France. Touché en première période du match remporté par les Bleus face à l’Ecosse (32-21) ce dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, il souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Rentré à Toulouse ce lundi, le troisième ligne ne fera pas de nouveaux examens mais rencontrera le chirurgien mardi et décidera de la technique d’opération, laquelle sera réalisée dans la semaine. Et ensuite, on verra au jour le jour selon l’entourage du club, en faisant le point dans deux mois pour constater son évolution post-opératoire.

Une longue convalescence pour Jelonch

Mais ce sera long. Pour la même blessure, le 3 février 2018 en fin de rencontre face à l’Irlande, Antoine Dupont avait été absent des terrains durant quasiment huit mois. Une semaine après avoir joué avec les Espoirs, il avait retrouvé le Top 14 le 6 octobre avec Toulouse face à Agen.

Si Anthony Jelonch suit le même chemin, avec quasiment un mois de plus dans le calendrier, il sera trop juste pour espérer disputer la Coupe du monde en France, dont la préparation aura débuté bien avant durant l’été pour les Bleus, avec quatre matchs amicaux au programme notamment au mois d’août.

Inquiétude pour Capuozzo

C’est donc un coup très dur pour l’homme, mais aussi pour son club. A l’aube du printemps et des phases finales de Champions Cup (Toulouse-Blue Bulls en huitième de finale le dimanche 2 avril) et de Top 14, le Stade Toulousain a perdu un homme fort. Et les pépins, plus ou moins graves, semblent s’enchaîner. Autre blessé du week-end de VI Nations, Ange Capuozzo.

Comme annoncé par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, l’arrière de l’Italie s’est blessé face à l’Irlande, même s’il a disputé l’intégralité de la rencontre. Il est touché à l’omoplate. Son Tournoi est d’ores et déjà terminé. Mais ce genre de blessure nécessite beaucoup de précautions. Il ne faudrait pas hypothéquer les derniers mois de compétition.

Fin de saison compromise pour Youyoutte

Deux autres joueurs sont aussi blessés sérieusement: il s’agit de Théo Ntamack et Yannick Youyoutte. Le premier a été touché face à Pau samedi soir en Top 14. Verdict: il souffre d’une fracture à la main gauche, du troisième métacarpien. Il est out pour de longues semaines. Pour yannick Youyoutte, c’est aussi sérieux, puisqu’il souffre d’une fracture d’un pied. Sa saison est compromise. Deux tuiles sur un même poste, celui de troisième ligne.

D’autant que Alban Placines est toujours absent (il devrait revenir après le Racing) et que Selevasio Tolofua, dont le dernier match remonte au 29 janvier face à Montpellier, ne semble pas prêt à retrouver les terrains. Avec François Cros protégé cette semaine et gardé au frais par les Bleus, avant d’enchaîner les matchs en Angleterre et au pays de Galles, et Rynhardt Elstadt, qui passera ce mercredi devant la commission de discipline après son carton rouge reçu face à Toulon, la troisième ligne toulousaine est tout d’un coup dépeuplée.