Top 14: grosse victoire de Toulon face à un Toulouse remanié

Face à une équipe de Toulouse remaniée après la qualification pour la finale de Champions Cup, Toulon signe une grosse victoire 44-10 ce samedi, dans le cadre de la 23e journée de Top 14. Le RCT remonte à la cinquième place.

Toulon a retrouvé de la confiance en dominant (44-10) facilement à Mayol une équipe de Toulouse largement remaniée en clôture de la 23e journée de Top 14, grâce à un grand Louis Carbonel auteur de deux essais et d'un 100 % face aux perches. Grâce à cette victoire à cinq points qui permet au RCT de remonter à la cinquième place du classement, les joueurs de Patrice Collazo peuvent enchaîner plus sereinement les deux prochains matches qui se présentent, à Montpellier mardi et à Clermont samedi prochain.

Toulouse avait fait tourner

Le Stade Toulousain, qui s'était présenté dans le Var avec une équipe bis après sa qualification en finale de la Coupe d'Europe, conserve néanmoins la première place au classement.

L'ouvreur toulonnais de 22 ans, Louis Carbonel, a signé une prestation XXL face à la jeunesse toulousaine, en passant 29 points samedi soir. Ses coéquipiers ont pourtant connu un début de match difficile. Dès les premières secondes, les jeunes toulousains, plein d'insouciance, ont campé dans le camp varois. Mais ils ont aussi fait preuve d'irrégularité et d'impatience et ne sont pas parvenus à passer la ligne malgré plusieurs situations chaudes.

Après une seule pénalité passée par Thomas Ramos, les coéquipiers du demi de mêlée Baptiste Serin, bombardé capitaine en cette fin de saison, se sont réveillés et sont enfin parvenus à venir jouer dans le camp toulousain. Après 20 minutes, les Toulonnais lançaient enfin leurs premières offensives et Louis Carbonel a immédiatement sanctionné l'indiscipline adverse par deux pénalités. Mais c'est finalement en toute fin de première période que le RCT a renversé la rencontre. Après un ballon récupéré dans les 22 mètres adverses, l'ailier varois Gervais Cordin a trouvé l'essai en bout de ligne (39e). Louis Carbonel a ensuite transpercé la défense toulousaine pour ajouter cinq points (40+2).

Le bonus grâce à un essai en solo de Carbonel

Après la mi-temps, les joueurs d'Ugo Mola ont réussi à réagir grâce à l'indiscipline varoise et les deux cartons jaunes reçus coup sur coup par le trois-quarts aile gauche Gabin Villière et Ory. A 15 contre 13, le troisième ligne toulousain Selevasio Tolofua récompensait les siens d'un essai (53e), juste après la sortie sur blessure de son frère Christopher (touché au genou droit) côté toulonnais.

Mais la joie toulousaine sera de courte durée. Les coéquipiers de Charles Ollivon ne laissaient pas le doute s'installer. Sur son premier ballon touché après son carton, Villière était bien servi au pied par Cordin et n'avait plus qu'à filer à l'essai (56e). Louis Carbonel offrait le bonus aux siens en inscrivant un essai sans l'aide de personne. Le double champion du monde des moins de 20 ans interceptait un ballon dans les 30 mètres adverses et filait derrière l'en-but en zigzaguant au milieu des défenseurs toulousains (63e). Serin filait lui aussi à l'essai pour assurer définitivement le bonus (73e).