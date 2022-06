Top 14: "J'ai passé du temps à comprendre le rugby", Altrad savoure le titre de Montpellier

Au coup de sifflet final ce vendredi après la victoire de Montpellier face à Castres (29-10) en finale de Top 14, Mohed Altrad a effectué une sorte de bilan de son mandat de président, revenant sur ses différentes erreurs avant ce premier titre de champion de France.

Arrivé en mai 2011 à la tête de Montpellier, Mohed Altrad a connu avec son club un premier titre de champion de France ce vendredi. Le MHR a remporté le Top 14 grâce à sa victoire face à Castres (29-10). En l'espace de 18 mois sous les ordres de Philippe Saint-André, Montpellier a décroché la Challenge Cup et le Bouclier de Brennus.

Forcément pour Mohed Altrad, le sentiment de joie était présent au coup de sifflet final au Stade de France. J'ai passé du temps à comprendre le rugby. J'ai fait des erreurs, je les ai corrigées, a noté le président du MHR, interrogé par Canal +. Mes erreurs ont été stigmatisées parfois de façon excessive. On a cherché notre identité au point qu'on a fini par s'égarer. Mais on a compris la leçon et en tant que connaisseurs de rugby, vous nous avez aidés et on a corrigé cela. J'ai appris que tout le monde devait tirer dans le même sens, joueurs, staff et président."

"Il en faudra d'autres pour asseoir une institution"

Sauvé de la relégation l'année dernière, Montpellier a réussi à se construire un groupe pour aller chercher des titres. "Avec ce Brennus, on a accompli quelque chose, ça fait onze ans que je courais derrière, j'avais sous-estimé la tâche, mais ce n'est pas fini, il faut construire une histoire, a ajouté Altrad. Il en faudra d'autres pour asseoir une institution et pour que Montpellier devienne une terre de rugby."

L'histoire continuera de s'écrire en tout cas sans Guilhem Guirado, qui a disputé son dernier match ce vendredi. Le talonneur était arrivé en 2019 en provenance de Toulon, un club habitué à gagner. De son côté, Montpellier restait sur deux échecs consécutifs (2013, 2018) en finale de Top 14. La page est désormais tournée.