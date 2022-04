Top 14 : Urios et O’Gara bientôt devant la commission de discipline

INFO RMC Sport - L’image a fait beaucoup parler: l’accrochage, entre Christophe Urios et Ronan O’Gara, respectivement managers de l’Union Bordeaux-Bègles et La Rochelle, avant la mi-temps de leur match samedi dernier, quasiment tête contre tête et terminé par une "pichenette" du Bordelais. Selon les informations de RMC, l’incident a été inscrit dans le rapport des arbitres de la rencontre remportée par les Rochelais. La commission de discipline de la LNR devrait statuer sur ce dossier la semaine prochaine.

Les avis sont partagés. En évoquant l’accrochage entre Christophe Urios et Ronan O’Gara, il y a ceux qui se disent que c’était plutôt chaud et que l’image ne sert pas le rugby. Et d’autres qui pensent que, sous la pression de l’enjeu, il arrive à ces hommes de dépasser un peu les limites, parfois, sans pour autant qu’il y ait à crier au scandale.

Chacun se fera son propre avis, selon que l’on soit nostalgique d’une certaine époque plus rude ou chantre de l’exemplarité et des fameuses valeurs, mais une question se pose après cette soudaine montée de tension : vont-ils être convoqués et sanctionnés ?

D’un point de vue strictement réglementaire, seuls les 4eme et 5eme arbitres (Clément Jossier et Jérôme Soubigou) sont habilités à relever une quelconque infraction les concernant durant la rencontre, infraction qu’ils doivent à ce moment-là inscrire dans leur rapport. Selon les informations de RMC Sport, c’est bel et bien le cas.

"Des éléments ont effectivement été apportés, selon une source proche du dossier. C’est entre les mains de la Ligue Nationale de Rugby, ça lui appartient désormais et c’est à elle de décider." Et toujours selon nos informations, la commission de discipline de la LNR devrait bien entendre les deux techniciens le mercredi 13 avril.

Urios déjà suspendu pour des faits similaires

En décembre 2017, dans une affaire semblable, Christophe Urios avait écopé de quatre semaines de suspension pour une dispute avec Fabien Galthié (alors entraîneur du RC Toulon). Tous deux avaient été reconnus coupables de "propos et comportements susceptibles de nuire au bon déroulement des compétitions".

De son côté, deux mois plus tôt cette saison, Ronan O’Gara s’était vu infliger dix semaines de suspension pour des propos déplacés envers les officiels, en marge d’un match du Racing 92 à La Rochelle, alors qu’il faisait partie du staff francilien.

Ironie du sort, l’Irlandais est déjà convoqué, ce mercredi, par la commission de discipline ! Son comportement a été signalé par les 4e et 5e arbitres du match… La Rochelle-Racing 92. Il sera entendu en compagnie d’un dirigeant, puisque le club est également convoqué, mercredi pour la séance prévue à cet effet. Christophe Urios et Ronan O’Gara, qui se retrouveront à nouveau face à face samedi lors du 8eme de finale aller de Champions Cup, ne vont plus se quitter…