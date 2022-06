Top 14: "Montpellier sera plus respecté dorénavant", le MHR savoure après le sacre et répond aux critiques

Vainqueur de son premier Bouclier de Brennus ce vendredi face à Castres (29-10), les Montpelliérains ne cachaient pas leur joie au coup de sifflet final, en demandant plus de respect pour le club.

La troisième fois est la bonne pour Montpellier. Après deux revers en finale, le MHR s'est imposé ce vendredi en finale du Top 14 pour s'offrir son premier Bouclier de Brennus face à Castres (29-10). Un succès avec un goût de revanche pour les hommes de Philippe Saint-André, souvent sous-estimés malgré un bel exercice terminé à la deuxième place lors de la phase régulière.

"Les affamés, c'était le MHR, on a montré des valeurs et qu'on savait jouer au rugby. Il faut arrêter les clichés, il y a un vrai groupe. C'est historique, fantastique pour ce club, cette ville. En 18 mois, c'est incroyable, on gagne la Challenge Cup et le Bouclier, c'est difficile de faire mieux, aujourd'hui c'est une très belle victoire", a reconnu le coach du MHR sur France 2.

"On s'est fait cracher dessus"

Un constat partagé par les joueurs, à commencer par Benoît Paillauge, qui jouait son dernier match sous les couleurs du club. "On mérite tellement, on s'est fait cracher dessus, on a dit tellement de choses sur nous, à tort ou à raison peut être. Je vais partir mais je souhaite au club d'écrire un nouveau chapitre à partir de maintenant. Une chose est sure Montpellier sera plus respecté dorénavant", a expliqué le demi de mêlée au micro de Canal+.

De son côté, Anthony Bouthier estime avoir "déjoué les pronostics" face au leader de la saison régulière, tandis que Jean-Baptiste Elissalde avoue qu'il ne faut pas "être rancunier" après ce premier titre de champion de France du MHR. "Il y a 17 mois, on était 13e, aujourd'hui on a deux titres. Les joueurs sont des monstres. J'espère que ça va durer. C'est du régal pour un entraîneur." Montpellier peut maintenant savourer.