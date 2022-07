Rugby: l'Irlande s'impose pour la première fois de son histoire en Nouvelle-Zélande

Revancharde après la débâcle du premier match contre la Nouvelle-Zélande, l’Irlande s’est offert le scalpe des triples champions du monde en terre néo-zélandaise ce samedi (23-12). Une première historique pour le XV du Trèfle, jusque-là toujours défait par les All Blacks de l'autre côté de la planète.

La 14e fût la bonne pour les Shamrocks. Les Irlandais, corrigés la semaine dernière à Auckland (42-19) par les All Blacks, ont réagi de la plus belle des manières en s'imposant (23-12) sans contestation à Dunedin samedi, signant ainsi la première victoire du XV du Trèfle en terre néo-zélandaise. Ce 14e match en terres néo-zélandaises fût donc celui de la fin de la disette pour l’Irlande, qui ne s’est imposée que quatre fois contre les All Blacks en 35 rencontres. L'île d'émeraude avait dû attendre 2016 et un test match à Chicago pour décrocher la première victoire de son histoire contre les champions du monde 2011.

Réduits à 14 à la 31e minute, dominés territorialement en première période puis désorganisés en seconde, les triples champions du monde ont subi le jeu des Irlandais qui les avaient déjà battus à Dublin en novembre dernier (29-20).

La revenche samedi prochain

Le bilan des six dernières confrontations entre les deux pays fait état désormais de trois victoires partout. La "belle" samedi prochain à Wellington sera donc capitale, pour le dernier des trois test-matches entre les deux équipes. Johnny Sexton, impeccable devant les perches (100% de réussite), pourra fêter ses 37 ans lundi avec la certitude du devoir accompli, lui dont on se souviendra plus tard qu'il aura donc été le premier capitaine du XV du Trèfle à gagner sur les terres des All Blacks.

De quoi faire oublier la polémique née cette semaine à la suite de sa commotion subie samedi dernier à l'Eden Park, malgré laquelle le joueur du Leinster a été aligné à Dunedin par Andy Farrell.