Top 14: l'international australien Rob Simmons signe à Clermont

L'ASM Clermont a officialisé ce lundi la signature du deuxième ligne international australien Rob Simmons (106 sélections).

Le deuxième ligne international australien Rob Simmons (33 ans, 102 sélections) s'est engagé pour les deux prochaines saisons à Clermont, a annoncé lundi le club auvergnat, actuellement 10e du Top 14.

Ancien joueur des provinces australiennes des Reds et des Waratahs, Simmons évolue depuis 2020 dans le championnat anglais, aux London Irish. Il a participé à trois Coupes du monde (2011, 2015 et 2019) avec les Wallabies, dont il n'a plus porté le maillot depuis plus de deux ans.

"On avait besoin de densifier le pack pour les saisons à venir avec des joueurs de haut niveau. L'arrivée de Rob s'inscrit dans cet objectif. Il va nous amener toute son expérience au niveau de la conquête et du caractère", a commenté dans un communiqué le manager clermontois Christophe Urios.

Clermont densifie son pack

En difficulté cette saison en Top 14, l'ASM a par ailleurs annoncé le recrutement, pour deux ans également, d'un autre deuxième ligne, le Néo-Zélandais Chris Gabriel (23 ans), qui avait été mis à l'essai il y a quelques semaines.

"Il est vraiment costaud, avec un physique impressionnant (2,03 m, 128 kg). Il se déplace beaucoup, c'est vraiment un très gros potentiel", a décrit Urios. "Il arrive du Japon et a beaucoup joué à XIII. Il n'est pas encore formaté et a besoin de travailler mais cela peut être une très bonne surprise".

Clermont avait déjà densifié son pack pour les saisons à venir avec les renforts de quatre internationaux, le pilier droit français Mohamed Haouas, le talonneur australien Folau Fainga'a, le troisième ligne néo-zélandais Pita-Gus Sowakula et le troisième ligne argentin Marcos Kremer.