Top 14: La Rochelle va recruter Jack Nowell

L'ailier international anglais Jack Nowell (29 ans, 45 sélections) va quitter Exeter en fin de saison pour rejoindre La Rochelle et le Top 14.

Le Stade Rochelais va se renforcer cet été en enregistrant l’arrivée d’un international anglais aux 45 sélections. Comme annoncé par le Telegraph et confirmé par RMC Sport, Jack Nowell, l’ailier d’Exeter de 29 ans, va rejoindre les jaunes et noirs. On ne connait pas encore la durée du contrat.

L'exode se poursuit en Angleterre

Nowell, pour produit d'Exeter, ne fait plus partie des plans du nouveau sélectionneur anglais Steve Borthwick. Il s’ajoute à la longue liste de joueurs anglais qui quittent leur championnat, en proie à de gros soucis économiques, pour le Top 14.

C'est en tout cas un nouveau renfort de poids pour La Rochelle qui compense numériquement le départ de Pierre Boudehent au Stade Français avec cette arrivée.