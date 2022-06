Top 14: l'UBB rate la deuxième place et la demi-finale, Urios fracasse ses joueurs

Christophe Urios a taclé l'état d'esprit et le manque de sérieux de ses joueurs ce dimanche, après la défaite à Perpignan (22-15) qui prive l'UBB de la deuxième place de Top 14 directement qualificative pour les demi-finales. Troisième, Bordeaux-Bègles passera par un barrage contre le Racing 92.

Il a d'abord félicité Perpignan pour sa victoire et reconnu que son équipe ne méritait pas la deuxième place et la qualification directe pour la demi-finale de Top 14 compte tenu de la saison globale. Mais Christophe Urios a ensuite fait le show en conférence de presse ce dimanche, après la défaite de l'UBB 22-15 sur le terrain de l'USAP, pour la dernière journée de la saison régulière. Le technicien n'a pas épargné ses joueurs.

"Si je me questionne sur mes joueurs? Tous les jours de l'année, lâche Christophe Urios. Aujourd'hui on est troisièmes... c'est pas mal quand même. Mais ce n'est pas ce qu'on avait prévu, pas ce qu'on voulait. On n'est pas sérieux! On joue à la baballe quand il faut jouer dur, on joue dur quand il faut se faire des passes, on joue individuellement... notre état d'esprit n'est pas bon."

"Ça a le don de me gonfler"

"Je n'ai pas vu une équipe. Je n'ai pas vu un maul avec une continuité derrière. Cela me gêne vraiment. Il va y avoir une remise en cause sévère parce que sinon on va se faire chier en quart de finale. Et on s'arrêtera vite. C'est quand même dommage." Avant de tacler un "manque de concentration et de sérieux".

Il interpelle ensuite un journaliste: "Je ne sais pas l'expliquer, arrêtez de me poser la question! Si mes joueurs ne sont pas capables de hausser leur niveau... je n'ai pas de réponse à votre question." Christophe Urios enchaîne sur des considérations plus personnelles: "Cela va être dur pour que je rebondisse, vraiment. Il va falloir du temps. Mais bon, je n'ai pas de temps. C'est dur parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire et ça a le don de me gonfler."

"Je n'ai peur de rien! Si, encore une fois, on n'est pas capables de rebondir et de mordre dans le quart de finale, ça veut dire qu'on n'est pas des champions!, peste encore Urios. C'est ça la vérité. Moi, j'en ai plein le cul de ça. Ça fait six mois qu'on fait oui-non... ça me fatigue. Ça va être dur pour nous le staff, plus que pour les joueurs, eux vont rebondir, c'est à eux maintenant. Nous le staff... je me suis trompé dans ma compo d'équipe, c'est certain. Mais à eux de prendre le truc, il faut qu'il le prenne! Je suis très déçu et je ne dis pas tout ce que je pense."