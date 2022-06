Top 14: Castres et le Racing grands gagnants de la dernière journée, tous les qualifiés pour les phases finales

La saison régulière de Top 14 a rendu son verdict ce dimanche soir, au terme de la 26e journée. Si Castres, le Racing ou Toulouse ont tiré leur épingle du jeu, l'UBB a été privée de demi-finale directe, Toulon comme Lyon n'ont pas accroché les barrages, et Perpignan devra encore se battre pour son maintien.

La course aux demi-finales: le braquage pour Castres, les regrets pour l'UBB

Ils étaient trois, dans les faits, à pouvoir viser le top 2 avant la dernière journée, et donc une qualification directe pour les demi-finales à Nice: le leader Montpellier, Bordeaux-Bègles, et Castres. Et le perdant du soir... est l'UBB. En déplacement à Perpignan, qui luttait pour le maintien, les Girondins ont été battus (22-15) en gâchant une ultime touche à 5 mètres à la sirène, et n'ont pas su profiter du faux-pas du MHR sur le terrain d'un Clermont appliqué (20-15) pour la dernière de sa charnière Parra-Lopez.

A l'inverse, la belle opération du soir est pour le Castres Olympique. Logiques vainqueurs sur la pelouse d'un Pau (26-16) qui n'avait plus rien à jouer, les hommes de Pierre-Henry Broncan réalisent un petit hold-up puisqu'ils terminent en tête du classement de la saison régulière... sans avoir figuré une seule fois dans le top 2 avant ce dimanche soir.

Les deux qualifiés pour les demi-finales: Castres et Montpellier

>>> Revivez le multiplex de la 26e journée

La bataille pour les barrages: ça passe pour Toulouse, la Rochelle et le Racing, pas pour Toulon et Lyon

Les trois autres places de barragistes se jouaient entre six équipes dans un final palpitant. Avec notamment un véritable choc au programme entre le Racing et Toulon. Irrésistible depuis le début du printemps, le RCT a longtemps semblé en mesure de signer un gros coup à l'Arena, puisqu'il menait encore à l'heure de jeu, avant qu'Ollivon ne prenne un jaune et qu'Imhoff n'inscrive l'essai de la gagne dans la foulée (21-16). Le Racing valide donc sa sixième place, alors que Toulon doit se contenter de la huitième, davantage à cause de son début de saison manqué que de sa performance du jour.

Sixième dimanche matin, Toulouse a pour sa part fait le travail en écrasant - sans surprise - le BO (80-7) avec 12 essais et un bonus offensif, ce qui lui permet de valider son billet pour la phase finale, et même de jouer son barrage à domicile, comme l'UBB.

Enfin, dans le duel des nouveaux champions d'Europe, La Rochelle est allée s'imposer sur le terrain du LOU (29-26), après une fin de match assez loufoque au cours de laquelle les Lyonnais se sont vu refuser l'essai de la gagne à la 83e. Les Maritimes terminent cinquièmes, leurs adversaires du soir neuvièmes.

Les affiches des barrages: Bordeaux-Racing (12 juin), Toulouse-La Rochelle (11 juin)

Le duel pour le maintien: Brive s'en sort, Perpignan devra encore lutter

Alors que la relégation de Biarritz, bon dernier du championnat, était déjà actée, il y avait encore un peu d'enjeu pour la 13e place (synonyme de barrage contre Mont-de-Marsan, perdant de la finale de Pro D2) et surtout un duel à distance entre Brive et Perpignan. Qui a souri au CAB, puisque les Brivistes sont restés maîtres de leur destin en allant s'imposer avec la manière sur la pelouse du Stade Français (33-17). De fait, la victoire de l'USAP contre l'UBB, aussi belle soit elle, n'a aucune incidence: c'est bien Perpignan qui devra encore se battre pour garder sa place dans l'élite la saison prochaine, pendant que les Corréziens profiteront de leurs vacances.

Le 13e et barragiste pour le maintien: Perpignan

Les résultats de la 26e journée de Top 14

Racing 21-16 Toulon

Toulouse 80-7 Biarritz

Stade Français 17-33 Brive

Pau 16-26 Castres

Lyon 26-29 La Rochelle

Clermont 20-15 Montpellier

Perpignan 22-15 Bordeaux-Bègles

Le classement final

1. Castres, 76 pts

2. Montpellier, 74 pts

3. Bordeaux-Bègles, 72 pts

4. Toulouse, 71 pts

5. La Rochelle, 71 pts

6. Racing 92, 70 pts

7. Clermont, 66 pts

8. Toulon, 65 pts

9. Lyon, 64 pts

10. Pau, 50 pts

11. Stade Français, 50 pts

12. Brive, 46 pts

13. Perpignan, 43 pts

14. Biarritz, 24 pts