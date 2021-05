Top 14 : L'UBB s'impose de justesse et repasse devant Castres

À Chaban-Delmas, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposé devant Castres (20-16) et remporte une victoire précieuse qui lui permet de passer devant son adversaire du jour et Toulon, se hissant à la cinquième place du classement du Top 14.

Sous une pluie battante, les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles l'ont emporté de justesse face à Castres ce samedi après-midi (20-16). Un succès court, mais précieux pour l'UBB qui repasse provisoirement cinquième au classement, doublant son adversaire du jour.

Au courage et avec un contre en touche salvateur, L'UBB s'est sorti du piège tendu par Castres (20-16) pour se réinstaller dans la zone de qualification samedi à l'occasion de la 24e journée du Top 14. Dominés dans l'occupation et sans trop de solutions dans le jeu pour contrecarrer la pression tarnaise, les hommes de Christophe Urios se sont offerts un véritable bol d'air, faisant un grand pas vers la qualification en remportant un match qu'ils craignaient vraiment.

Une victoire très précieuse

Avec encore deux matches en retard à disputer à Agen et contre Montpellier trois jours après la finale de Challenge Européen des Héraultais, c'est même un barrage à domicile qui tend les bras au club de Laurent Marti, désormais 5e du championnat. Ce serait une première dix ans après son accession dans l'élite.

Leur adversaire du jour, qui restait sur cinq succès de rang, a eu les munitions pour poursuivre sa série et sa folle remontée printanière. Rendant coup pour coup, mieux rodé et plus expérimenté dans ce rugby humide, le Castres Olympique a juste perdu les munitions finales, des touches contrées qui leur coûtent très cher.

Après ce revers, les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta (7es) n'ont désormais plus leur destin en main mais connaissant leur ADN, ils vont cravacher jusqu'au bout. De leur côté, l'UBB va suivre attentivement le résultat du RC Toulon qui défie Clermont ce samedi soir (21h05).