Top 14: Toulouse garde ses forces pour l’Europe

Alors que le club affronte Bayonne ce week-end pour le compte de la 24e journée du Top 14, le staff a choisi, à une semaine de la finale de Coupe d’Europe, de garder bon nombre de ses cadres au repos.

On pensait que le Stade Toulousain avait largement et suffisamment fait tourner son effectif lors du dernier déplacement à Toulon (défaite 44 à 10). Avec un XV de départ complètement changé par rapport à la demi-finale de Coupe d’Europe, gagnée face à l’UBB sept jours plus tôt et les seuls Mauvaka, Castets, Tekori, Elstadt et Germain en rescapés sur la feuille de match d’une rencontre sur l’autre, les Toulousains avaient pu faire souffler leurs cadres.

On se disait aussi qu’à une semaine de la finale de Coupe d’Europe face à La Rochelle (22 mai), Ugo Mola et son staff allait remettre ces joueurs-là sur le terrain, ou au moins sur le banc des remplaçants. Il n’en est rien. Ce samedi, face à Bayonne (17h), la liste des joueurs (a priori tous) ménagés est impressionnante: Baille, Mauvaka, Faumuina, Kaino, Dupont, Ntamack, Kolbe, Médard et Lebel ne seront pas sur la pelouse. Mis à part Mauvaka, qui était du déplacement à Toulon, les Toulousains ont donc fait le choix de ne pas aligner les précédents nommés entre la demi-finale et la finale de Coupe d’Europe.

Le choix de préserver Peato Mauvaka est compréhensible du fait de la suspension de quatre semaines prononcée mercredi à l’encontre du capitaine et talonneur Julien Marchand. Mauvaka sera le titulaire à Twickenham et il ne faut pas prendre le moindre risque avec lui. Pour le reste, on suivra la deuxième titularisation consécutive pour Thomas Ramos après sa blessure à un mollet. Ouvreur à Toulon, il sera arrière cette fois-ci. Peut-il bousculer la hiérarchie et concurrencer un joueur comme Médard à l’arrière en finale de Coupe d’Europe? La question mérite d’être posée.

Composition du Stade Toulousain face à Bayonne:

Castets, Marchand, Tafili – Ro. Arnold, Tekori – Cros, Tolofua, Elstadt – Germain (m), Holmes (o) – Delibes, Chocobares, Mallia, Bonneval – Ramos.

Remplaçants: Cramont, Neti, Ri. Arnold, Meafou, Madaule, Balès, Renda, Mallez.