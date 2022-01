Top 14: la LNR confirme les reports de Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier

Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, prévus dimanche dans le cadre de la 15e journée de Top 14, sont bel et bien reportés pour cause de Covid. La Ligue Nationale de Rugby l’a confirmé ce soir.

Le verdict définitif est enfin tombé après une journée de vendredi riche en rebondissements. Comme prévu plus tôt dans la journée et annoncé par RMC Sport, les matchs Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, prévus dimanche respectivement à 18h et 21h05, sont reportés. Le principe était acté en coulisses mais le comité compétitions de la Ligue Nationale de Rugby a demandé des compléments d’informations au RCT et au MHR, touchés par le Covid. Le flou s’est épaissi pour en arriver à une situation quelque peu ubuesque.

Le club varois, fortement impacté depuis la semaine dernière, ne souhaitait pas jouer ce match dans ces conditions, encore plus avec un joueur qui a dû aller passer des examens à l’hôpital. De son côté, Montpellier était partant pour aller à Toulouse mais au fil des heures l’inquiétude a grandi, notamment devant l’incapacité à aligner des joueurs au poste de pilier droit. La grogne a même commencé à monter ici ou là.

Pas de rencontre dimanche

Le règlement, instauré dans le nouveau protocole sanitaire adopté la semaine passée, stipule qu'un club doit pouvoir aligner 23 joueurs sur une feuille de match, dont 15 professionnels et au moins six éléments de première ligne. Après de longues discussions et des réunions en pagailles à la LNR et dans les clubs, la Ligue a finalement bien officialisé la nouvelle ce vendredi soir.

Les deux matchs n’auront donc pas lieu ce week-end et aucune rencontre ne sera programmée dimanche, le délai étant trop court pour se retourner. Le casse-tête du calendrier va se poursuivre du côté de la LNR et des clubs. Toulon a désormais trois matchs de retard, un de plus que Montpellier et Toulouse qui doit faire face à un troisième match à domicile consécutivement reporté après ceux contre les Wasps (en Champions Cup) et le Stade Français…