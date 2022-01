Toulon-La Rochelle, le casse-tête face au Covid-19

Même décalée à dimanche, la tenue de la rencontre entre le RCT et La Rochelle lors de la 15e journée de Top 14 reste incertaine. Toulon est dans l’incertitude quant au nombre de joueurs que le club pourra aligner. De son côté, La Rochelle compte aussi de nombreux cas positifs au Covid-19 chez le staff et les joueurs.

La programmation du match entre Toulon et La Rochelle devient chaque jour un véritable casse-tête. La Ligue nationale de rugby a annoncé lundi avoir décalé le match à dimanche, dans l’espoir de laisser un peu plus de temps au club toulonnais pour présenter des joueurs négatifs et aptes à jouer. La situation n’est pas plus simple pour autant, et il n'est pas sûr du tout que le match de la 15e journée de Top 14 de dimanche puisse se tenir.

Du côté de Toulon, on craint une immense liste de joueurs forfait à cause du Covid-19 et on estime qu’il serait très risqué voire dangereux d’aligner des joueurs diminués… ou même de très jeunes joueurs, face à des premières lignes aussi rugueuses et costauds que celles de La Rochelle. Selon les informations de RMC Sport, le RCT est plutôt favorable à un report de la rencontre. Le club varois estime que ce serait la solution la plus sage.

Au moins une dizaine de cas de Covid à La Rochelle

Selon plusieurs indiscrétions, La Rochelle, d’ailleurs, n’est pas épargné - loin de là - par les cas positifs au Covid-19. Plusieurs tests ont eu lieu en ce début de semaine. Et même si le club n’a pas officiellement communiqué à ce sujet, les Maritimes compteraient, selon les informations de RMC Sport, au moins une bonne dizaine de cas de Covid, joueurs et staff confondus.

Une situation qui inquiète le Stade Rochelais, surtout si quelques joueurs étaient déjà contaminés lors du match de dimanche à Castres (défaite 31-30), avec la proximité qu’implique un retour en bus.

Petit détail, La Rochelle a d’ailleurs fait savoir à la presse ce mercredi que les conférences de presse seront de nouveau en visioconférence "à cause de la contagiosité accrue du variant Omicron" et d’un contexte Covid embarrassant. La Ligue est effectivement dans l’embarras. Le match entre le RCT et La Rochelle, même décalé à dimanche, est menacé et risque d’être reporté à nouveau. C’est une forte probabilité.

Notons que la LNR ne tranchera pas avant les résultats de tests de vendredi, soit deux jours avant la rencontre. Pour l'heure, la tenue du match reste incertaine.