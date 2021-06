Top 14: la réponse ambiguë de Mola sur son avenir, après le sacre de Toulouse

Après le 21e sacre de l'histoire du Stade Toulousain, glané ce vendredi en finale du Top 14 contre La Rochelle, Ugo Mola a laissé planer un doute sur son avenir aux manettes de l'équipe.

"Si je serai là à la reprise? Euh... ouais, oui. On va voir": la réponse d'Ugo Mola est ambigüe, c'est peu dire. Après le sacre de Toulouse - le 21e de l'histoire du club - en finale de Top 14 contre La Rochelle vendredi soir (18-8), le manager toulousain a entretenu un certain suspense concernant son avenir. Et affirme avoir besoin de temps pour réfléchir.

"Il ne faut pas vouloir durer pour durer"

"Je vais me reposer, on va se reposer, on va couper six semaines. Et moi, je vais prendre le temps de réfléchir à la suite parce que rien n'est obligé et qu'il faudra trouver l'énergie, et peut-être la bonne formule pour que certains retrouvent le bon discours, les bons leviers, estime Ugo Mola. Il ne faut pas vouloir durer pour durer, il faut essayer d'exister quand tu penses que tu as les leviers nécessaires pour faire avancer ton groupe."

"On se posera les bonnes questions au bon moment"

"Moi j'ai un groupe incroyable. Quand je dis 'moi', c'est le club du Stade Toulousain qui a un groupe incroyable, poursuit le coach en quittant le Stade de France. J'ai eu des messages d'anciens, des grands joueurs du club juste avant le match, ils m'ont bien donné la force et de clairvoyance que je me demande si j'en aurai encore longtemps. On se posera les bonnes questions au bon moment. Mais ce soir, on va juste profiter." Profiter de son deuxième titre de champion de France en tant que manager du Stade Toulousain, après celui de 2019 (il n'y a pas eu de sacre en 2020) et du doublé Top 14-Champions Cup du club cette saison.

Une saison rendue éreintante par la situation sanitaire. "La saison a été tellement marquée par le Covid et ce rythme qui a été terrible, on ne coupait jamais, raconte Ugo Mola. Cela a été le cas pour le Stade Toulousain comme pour tous les autres. Quand je vois les issues, les équipes qui descendent, la dramaturgie de notre championnat jusqu'au bout. Tout le monde tape un peu sur le Top 14 mais je trouve ce championnat tellement dur et âpre, il faut respecter les mecs qui bossent tous les jours. J'ai la chance d'avoir un staff incroyable, de bosser avec des gens humbles. Ce qui caractérise notre club, c'est que l'humilité est présente au quotidien." Place aux vacances... avant d'envisager, peut-être, une nouvelle saison.