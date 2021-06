Top 14: après le sacre, Médard veut prolonger avec Toulouse

Maxime Médard (34 ans), à la suite de la victoire de Toulouse contre La Rochelle en finale du Top 14, a confirmé qu'il allait vraisemblablement faire une année de plus avec les Rouge et Noir.

Ce 21e sacre va sans doute pousser Maxime Médard à rempiler avec le Stade Toulousain. Après la victoire 18-8 face au Stade Rochelais en finale du Top 14, ce vendredi soir au Stade de France, l'international français de 34 ans a clairement fait savoir qu'il envisageait de prolonger l'aventure à l'aide d'une clause dans son contrat.

"Il fallait que je déclare mon année en option. Comme je ne l'ai pas déclarée, je vais sûrement continuer une année supplémentaire. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de la faire", a-t-il déclaré au micro de France 2.

Lacroix avait vendu la mèche

Quelques jours plus tôt, Didier Lacroix, président du club, se montrait très affirmatif sur l'avenir du joueur: "Maxime sera avec nous la saison prochaine. Ça commence à ressembler à une fin de carrière, car les jeunes poussent les anciens dans leurs derniers retranchements. Mais il a suffisamment de malice et surtout de talent pour ne pas laisser sa place aussi facilement. Je suis tellement fier de la carrière qu'il a faite au Stade toulousain et elle n'est pas finie".

Formé chez les Rouge et Noir où il a débuté en 2004, Maxime a remporté trois Coupes d'Europe (2005, 2010 et 2021) et a été champion de France à cinq reprises (2008, 2011, 2012, 2019 et désormais 2021). Pour cette victoire contre les Maritimes, il est d'ailleurs entré à la 73e minute.