Top 14: le choc du Boxing Day entre Toulouse et le Stade français est reporté

En raison de plusieurs cas de coronavirus dans les rangs du Stade français, le choc face au Stade Toulousain n'aura pas lieu ce dimanche comme prévu. Le choc du Boxing Day est le quatrième match reporté de la 13e journée.

Le Boxing Day du Top 14 prend un sale coup. Le choc entre le Stade Toulousain et le Stade Français, prévu initialement ce dimanche à 21 heures, est reporté en raison de plusieurs cas de coronavirus détectés dans les rangs parisiens. Il s'agit déjà de la quatrième affiche à connaître un tel sort pour cette 13e journée.

"En raison de la situation sanitaire de l’effectif du Stade Français Paris, suite aux tests réalisés ce matin, le Comité Compétitions de la LNR réuni en urgence ce jour a décidé du report à une date ultérieure de la rencontre", a indiqué la LNR à quelques heures du coup d'envoi.

Toulouse-Clermont prévu le 1er janvier

Seule la rencontre entre Perpignan et Castres est maintenue ce dimanche (18h). Le match entre Brive et Clermont, qui devait se tenir pour le Boxing Day, a été reporté ce samedi la faute à plusieurs tests positifs au coronavirus pour les joueurs clermontois. Les rencontres prévues lundi entre Toulon et l'UBB mais aussi le Racing 92 et Pau ne se tiendront pas non plus à la date prévue.

Rendez-vous instauré en 2019 par la LNR, le Boxing Day s'en retrouve par conséquent touché. Champion de France et d'Europe en titre, Toulouse devait accueillir la rencontre devant plus de 33 000 spectateurs au Stadium. Il s'agissait sur le papier de la dernière rencontre de l'année civile 2021, mémorable forcément pour Antoine Dupont et ses coéquipiers.

En championnat, Toulouse n'a plus joué depuis le 4 décembre dernier, avec une défaite face à l'UBB (17-7), leader depuis ce succès. La prochaine rencontre est prévue contre Clermont, le 1er janvier, mais l'effectif auvergnat doit composer avec plusieurs cas de coronavirus. De son côté, le Stade Français doit accueillir Castres le jour de l'An.