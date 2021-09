La Nuit du Rugby: Antoine Dupont meilleur joueur et meilleur international français

Antoine Dupont, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, a été élu meilleur joueur et meilleur international français à La Nuit du Rugby ce lundi soir.

Encore des éloges pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a été la star de la soirée ce lundi à l'Olympia, pour La Nuit du Rugby. Meilleur joueur du Top 14, meilleur joueur du XV de France: il fait le doublé et succède dans ces deux catégories à Cheslin Kolbe et Damian Penaud, sacrés en 2019. Le Toulousain a été préféré à Will Skelton (Stade Rochelais) et Josua Tuisova (LOU).

Deux prix pour Jaminet aussi

Un autre joueur a fait un doublé, Melvyn Jaminet. L'arrière de Perpignan, qui pourrait rejoindre le Stade Toulousain l'été prochain, décroche les titres de révélation de la saison 2020-2021 et meilleur joueur de Pro D2.

Marjorie Mayans (Blagnac) est quant à elle désignée meilleure joueuse de l'équipe de France féminine à 15, alors que la médaillée d'argent aux JO Séraphine Okemba (LOU) remporte le titre pour l'équipe à 7. Romain Poite est le meilleur arbitre, comme en 2011, 2012, 2014, 2016 et 2017. Enfin, les staffs toulousains et perpignanais sont également récompensés, après leurs titres respectifs en Top 14 et en Pro D2.

Le palmarès de La Nuit du Rugby:

Meilleur joueur de Top 14: Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Meilleur international français: Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Révélation de la saison: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Meilleur joueur de Pro D2: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Meilleure joueuse de l'équipe de France: Marjorie Mayans (Blagnac)

Meilleure joueuse équipe de France à 7: Séraphine Okemba (LOU)

Meilleur arbitre: Romain Poite

Meilleurs staffs: Stade Toulousain et Perpignan

Plus bel essai: Matthis Lebel (Stade Toulousain)