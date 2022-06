Top 14: "Mon téléphone ne sonnait plus en France", la belle revanche de Saint-André avec le sacre de Montpellier

En 18 mois, Philippe Saint-André aura sauvé Montpellier de la relégation pour lui offrir un sacre en Challenge européen la saison dernière et un premier titre de champion de France ce vendredi, après une finale maîtrisée contre Castres. La revanche de celui qui était sans cesse ramené aux dures années du XV de France.

Deux hommes comme un symbole, passés des frustrations à répétition, des défaites douloureuses et de l'étiquette de losers au sacre historique en Top 14: Philippe Saint-André le coach et Guilhem Guirado le cadre néo-retraité ont permis à Montpellier de s'offrir un premier titre de champion de France ce vendredi, après une finale parfaitement maîtrisée contre Castres. Pour l'ancien sélectionneur des Bleus, dans leur époque de pain noire, la revanche est belle.

"Moi ce n'est pas important, lâche toutefois le technicien en zone mixte. Je remercie juste Mohed Altrad, qui a eu les cojones de me rappeler alors que je n'étais plus invité, mon téléphone ne sonnait plus en France. J'ai eu le temps de réfléchir, de travailler sur RMC. Je suis revenu et on n'a rien lâché."

"Sincèrement, je n'ai jamais été aussi mauvais que les gens ont pu le dire"

La page XV de France est tournée. Et si tout n'est pas digéré, la suite a montré que le staff des Bleus de l'époque avait de la ressource. "La lose... Yannick Bru était avec moi, il est champion de France de Pro D2 aussi (avec Bayonne), Patrice Lagisquet a failli qualifier le Portugal en Coupe du monde. Il fallait voir la situation dans laquelle on travaillait à l'époque, rappelle PSA. Je ne suis pas important moi. Je suis un facilitateur, j'essaie de bien faire mon boulot. Sincèrement, je n'ai jamais été aussi mauvais que les gens ont pu le dire. Et là, je ne suis pas meilleur que les gens vont peut-être le dire 48 heures."

D'autant que le parcours au MHR n'a pas ressemblé du tout à un long fleuve tranquille. L'an passé, le club luttait pour sa survie en Top 14. Le Challenge européen a fait comprendre à tout un groupe que les sommets étaient atteignables.

"C'est comme un mauvais plat. Parfois, il faut mettre du sel, du poivre, un peu de crème fraîche, parfois ce n'est pas assez cuit... le rugby reste une aventure humaine. Depuis 18 mois, on a vécu une aventure exceptionnelle, répond Saint-André. Guilhem (Guirado), je l'ai sorti à la mi-temps à Perpignan et il m'a embrassé... et on va boire des bières ensemble pendant une semaine." Les deux hommes ont en effet échangé une longue accolade pleine d'émotion en zone mixte.