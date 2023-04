Top 14: plusieurs semaines d’absences au LOU pour Niniashvili et Tuisova

Le Lyon Olympique Universitaire sera privé pendant plusieurs semaines de deux pièces maîtresses: le centre Josua Tuisova et l’ailier Davit Niniashvili sont revenus blessés du déplacement à Paris en 8e de finale de Challenge Cup. Il vont manquer plusieurs semaines.

Le LOU s’est qualifié, mais il en paye le prix. Après leur victoire au Stade Français samedi dernier en 8e de finale de Challenge Cup, les Lyonnais déplorent toutefois deux blessés sérieux et non des moindres dans l’effectif : le centre Josua Tuisova, remplacé à la 63e minute par Jonthan Pélissié, est touché à la cheville. Il souffre d’une entorse et le club annonce sa "mise au repos".

Il ne sera donc pas du quart de finale samedi au stade Mayol (13h30) face à ses anciens coéquipiers de Toulon. La date de son retour n’a pas été précisée. Idem pour l’ailier polyvalent Davit Niniashvili.

6 semaines d'absence pour Niniashvili

Le Géorgien, qui avait laissé sa place plus tôt encore à la 51e minute à Kyle Godwin, est plus sévèrement touché : "Une entorse sévère du Medio pied", qui concerne les ligaments de la partie centrale du pied. Son absence est évaluée à six semaines environ, ce qui pourrait le faire revenir pour une éventuelle finale de Challenge Cup ou pour la dernière journée de Top 14 (à domicile face à Bayonne).

Mais il devrait louper les matchs à Toulouse, à l’UBB, face à Perpignan et au Stade Français, plus un potentiel parcours européen. Le LOU, 4e en Top 14 et donc quart de finaliste européen, va devoir aborder ce sprint sans deux joueurs majeurs (8 essais cette saison pour Tuisova, 7 pour Niniashvili).