Top 14 : Romain Poite intégrera le staff du RCT cet été

INFO RMC Sport - L’arbitre international Romain Poite, qui officie toujours en Top 14, intégrera le staff de Toulon la saison prochaine.



Les arbitres ont décidément la côte chez les entraineurs du Top 14. Après Alexandre Ruiz qui a intégré l’encadrement de Montpellier l’été dernier, un autre club du championnat est sur le point de recruter un arbitre, en la personne de Romain Poite. Celui qui officie toujours en Top 14 avait apporté très ponctuellement son expertise au Stade Français cette saison, avec l’accord de la Direction Technique Nationale de l’Arbitrage.

Poite va s'engager à temps plein

La donne est aujourd’hui différente. Car Poite, qui a fêté ses 46 ans en septembre dernier, a dépassé la limite d’âge pour officier dans le championnat de France (45 ans, sauf pour les arbitres internationaux). Son départ est acté à la Fédération Française. Il s’est interrogé sur son avenir avant de trancher récemment.

Selon les informations de RMC Sport, Poite va s’engager à temps plein au RCT à partir de cet été. Plusieurs clubs s’étaient intéressés à lui mais c’est bien sur la Rade qu’il devrait poser ses valises pour les deux prochaines saisons dans le staff bientôt dirigé par Franck Azéma et Pierre Mignoni, qui quittera le LOU dans quelques semaines.

Au RCT, on espère que l’arrivée de l’arbitre international aura les mêmes effets que celles de Jérôme Garces en équipe de France et d’Alexandre Ruiz au MHR, où il est en charge des rucks, des attitudes au contact et de la discipline. Sous contrat jusqu’au mois de juin avec la Fédération Française de Rugby, Romain Poite s’apprête à changer de vie.