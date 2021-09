Top 14, Stade Français-Racing en direct: Paris veut sa revanche

Premier match officiel de la recrue vedette Ngani Laumape, dont l'association avec le Fidjien Waisea et la confrontation avec le milieu de terrain du Racing (Fickou-Vakatawa) ont de quoi impatienter. En troisième ligne, la recrue Romain Briatte débutera alors que le pilier Clément Castets (blessé) devra patienter. Gonzalo Quesada ne pourra pas compter non plus sur Macalou et Azagoh (tournée en Australie) mais pourra s'appuyer sur son ouvreur Joris Segonds, qui a fait le voyage sans jouer une minute. De nouveau blessé, le centre Julien Delbouis sera absent, tout comme Nicolas Sanchez et Marcos Kremer, retenus avec les Pumas.