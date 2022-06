Top 14: top 2, barrages, maintien... Les enjeux de la brûlante dernière journée de saison régulière

La dernière journée de saison régulière de Top 14 se déroule ce dimanche soir (21h05). Les enjeux ne manquent pas, entre la course pour le top 2, les barrages et la lutte pour le maintien.

La saison régulière de Top 14 baisse le rideau ce dimanche (21h05). Il y a de l'enjeu sur les sept pelouses, aux quatre coins de l'Hexagone, à tous les étages. On fait le point.

La lutte pour le top 2: malheur au vaincu

Trois équipes se disputent deux places directement qualificatives pour les demi-finales de Top 14. Avant le coup d'envoi, Montpellier est leader avec 73 pts, juste devant Bordeaux-Bègles (72) et Castres (72). Pour éviter tout calcul, le MHR doit s'imposer sur la pelouse de Clermont pour valider automatiquement son billet pour le dernier carré. Mais la tâche ne sera pas aisée, d'autant que l'UBB se déplace à Perpignan, qui lutte pour sa survie. Le gros coup pourrait être réalisé par Castres, qui n'a jamais figuré dans le top 2 de toute la saison. Les Castrais affrontent Pau, qui n'a plus rien à jouer.

Les matchs à suivre pour le top 2

Clermont-Montpellier

Perpignan-UBB

Pau-Castres

La course à la qualification: six équipes pour trois places

Derrière le trio de tête, les places sont chères pour accrocher les derniers tickets pour les barrages. De La Rochelle (4e, 67 pts) à Clermont (9e, 62 pts), tout reste à faire pour figer les positions définitives. Le match qui vaut cher se jouera à La Défense Arena entre le Racing 92 (5e, 66 pts) et Toulon (7e, 64 pts). Les Marine et Blanc, qui n'ont pas loupé une seule phase finale depuis leur retour dans l'élite, ne doivent pas craquer contre les Toulonnais, qui n'ont jamais intégré le top 6, pour valider leur place.

Plus au sud, le choc des champions d'Europe entre le LOU (8e, 63 pts) et La Rochelle (4e, 67 pts) pourrait mettre l'un des deux au tapis. Il faudrait un véritablement alignement des planètes pour que les Lyonnais voient les barrages. Non seulement ils doivent battre les Rochelais avec le bonus offensif, mais ils doivent compter sur des faux pas du Racing et de Toulouse.

De son côté, le Stade Toulousain (6e, 66 pts) devra battre Biarritz, déjà relégué, à Ernest-Wallon pour assurer sa place dans le top 6. En cas de victoire bonifiée face au BO, Toulouse peut viser un barrage à domicile. Plus loin, Clermont (9e, 62 pts) peut mathématiquement croire à une qualification, mais il faudrait que tous ses concurrents directs s'inclinent.

Les matchs à suivre pour le top 2

Racing 92-Toulon

Lyon-La Rochelle

Toulouse-Biarritz

Clermont-Montpellier

La course au maintien: qui jouera le barrage ?

Biarritz déjà relégué, la 13e place, synonyme de barrage pour le maintien, se jouera entre Brive (12e, 42 pts) et Perpignan (13e, 39 pts). L'avantage est pour les Brivistes, qui ne doivent pas perdre face au Stade Français, pour officiellement se maintenir en Top 14, sans se soucier du résultat de Perpignan, qui reçoit l'UBB. L'USAP doit glaner le bonus offensif face aux Bordelais si Brive perd avec bonus défensif dans le même temps. Le 13e affrontera soit Mont-de-Marsan, soit Bayonne, qui s'affrontent ce dimanche.

Les matchs à suivre pour le maintien

Stade Français-Brive

Perpignan-Bordeaux-Bègles