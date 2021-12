Top 14: Toulon frappé par de "nombreux cas" de Covid-19, le match à Montpellier incertain

Toulon annonce ce vendredi soir que "nombreux cas positifs de Covid-19 ont été détectés" dans son effectif. Le club Rouge et Noir annonce avoir informer la commission de la ligue pour décider du sort de son match face à Montpellier, dimanche soir (21h05).

Le RCT pourrait devoir encore patienter avant de retrouver les terrains. Après avoir vu son match face à l’UBB être reporté lors du Boxing Day en raison de cas de Covid dans les rangs bordelais, Toulon annonce ce vendredi soir être à son tour touché, ce qui jette un doute sur la tenue de son match à Montpellier, prévu dimanche soir (21h05).

La commission "informée" avant le match à Montpellier

"À la suite des tests PCR réglementaires réalisés ce jour au sein de l’effectif Rouge et Noir, de nombreux cas positifs à la Covid-19 ont été détectés, annonce le club toulonnais dans son communiqué. Le Rugby Club Toulonnais a immédiatement informé la Commission Médicale et la Commission Compétition de la Ligue Nationale de Rugby afin de statuer sur la tenue de la rencontre Montpellier–Toulon (ce dimanche à 21h05)".

Il pourrait s’agir du premier report d’un match de la 14e journée de Top 14, jusqu’ici épargnée. Avec un match de plus que le leader et son dauphin, l’UBB et Toulouse, Montpellier occupe pour le moment la troisième place du classement. Loin devant Toulon, seulement 11e et donc plongé dans le flou à l’heure d’entamer une nouvelle année.