Top 14: Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier toujours en sursis

Alors que les deux rencontres de Top 14, prévues dimanche, devaient être reportées ce vendredi, la Ligue nationale de rugby temporise en espérant un dénouement positif. Qui ne viendra peut-être pas...

L’imbroglio continue pour Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier. Les deux rencontres, comptant pour la 15e journée de Top 14, sont programmées dimanche, respectivement à 18h et 21h05. Mais le report des deux matchs était acté en coulisses, comme nous l’avaient confirmé plusieurs sources. Une officialisation était même attendue ce vendredi midi.

Or les quatre clubs concernés n'ont pas encore reçu de notification officielle de la Ligue nationale de rugby (LNR). Et pour cause...

Pas d'officialisation du report des deux matchs avant ce vendredi soir

La LNR attend des pièces complémentaires, notamment de la part de Toulon et de Montpellier qui ont passé des tests PCR ce vendredi matin. Au RCT, on commence d’ailleurs sérieusement à s’impatienter. Le règlement stipule qu'un club doit pouvoir aligner 23 joueurs sur une feuille de match, dont 15 professionnels et au moins six éléments de première ligne.



Le comité compétitions de la Ligue, réuni en fin de matinée, n’a pas rendu sa décision. Jérôme Cazalbou, manager en charge du haut niveau du Stade Toulousain, l’a confirmé aux journalistes ce vendredi midi après l’annulation de la conférence de presse. Toulouse est d’ailleurs le seul des quatre clubs engagés dimanche à ne pas compter le moindre cas de Covid.



"Cela discute encore", nous dit-on. Mais le suspense est faible… surtout pour Toulon-La Rochelle. Les réunions en visio vont se poursuivre encore de longues heures. Aucun match de remplacement n’est prévu dimanche. Le calendrier, déjà surchargé, va poser un vrai problème avec de possibles doublons, voire des matchs en semaine…