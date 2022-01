Top 14: décision vendredi pour Toulon-La Rochelle

La rencontre de Top 14 entre Toulon et La Rochelle, prévue ce dimanche (18h), est sous la menace d'un report, souhaité par le RCT. Président du club varois, Bernard Lemaitre a déjà indiqué qu’il ne voulait pas disputer ce match dans ces conditions.

Le comité compétitions de la Ligue Nationale de Rugby s'est réuni ce mercredi soir concernant la situation du RCT, qui se plaint de nombreux cas de Covid-19, avant la réception de La Rochelle à Mayol, dimanche à 18h pour le compte de la 15eme journée de Top 14.

"On ne fera pas n'importe quoi"

En l’état, il n’y a pas suffisamment d’éléments pour juger d’un report. Le match reste malgré tout très incertain. La décision sur la tenue de ce rendez-vous est donc bel et bien différée à vendredi dans l’attente de compléments d’informations sur les dates de reprise de certains joueurs et de tests (antigéniques) de contrôle à 48 heures de la rencontre.

Le RCT compte déjà deux matchs en retard en Top 14 après les reports des matchs contre l’Union Bordeaux-Bègles puis Montpellier la semaine dernière. Le président varois Bernard Lemaitre a déjà fait savoir, ce mercredi dans un entretien à L’Equipe, qu’il ne voulait pas disputer ce match dans ces conditions.

"Nous ne jouerons pas, a-t-il affirmé fermement Nous suivons les règles, nous avons adressé tous les rapports imaginables sur notre situation sanitaire et l’indisponibilité de nos joueurs. Nos derniers envois datent de ce midi. Un tableau qui montre que nous ne disposons que de quatre joueurs de première ligne alors qu’il en faut six selon les règles. Si jamais on me dit 'débrouillez-vous, faites jouer les juniors', je dirais non ! J’en accepte les conséquences mais on ne fera pas n’importe quoi."