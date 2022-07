Top 14: "Woki fait partie de l'avenir du Racing", Lorenzetti savoure le gros coup mercato

EXCLU RMC Sport - Invité exceptionnel de l'Intégrale Sport, ce mardi sur RMC, Jacky Lorenzetti a balayé les dossiers chauds du Racing 92. Le président du club francilien a notamment abordé le sujet du recrutement de Cameron Woki ou ses ambitions pour la prochaine saison de Top 14 et de Champions Cup.

Président, vous devez être ravi après l’arrivée de Cameron Woki, un renfort de poids pour le Racing...

Ecoutez, on a eu une année un peu compliquée et on avait besoin de se renforcer sur certaines lignes. Notamment devant. Cameron Woki était pour nous une priorité mais on ne pouvait pas le faire évidemment avant la fin de son contrat et même engager des discussions avant la fin de son contrat. Il s’est passé ce qu’il s’est passé à Bordeaux. Et finalement une porte s’est ouverte, on est rentré. On a réussi à négocier avec le joueur mais surtout avec le club de Bordeaux et avec le président Laurent Marti qui, bon… a fait contre mauvaise fortune bon cœur, a accepté de lâcher son joueur un an plus tôt pour des raisons qu’il pourra vous expliquer peut-être. Pour nous c’est une bonne recrue et nous sommes très satisfaits.

Woki était en froid à avec Christophe Urios à Bordeaux, de quand datent les contacts entre lui et le Racing?

Ce n’est pas ce que j’ai dit (sur les raisons de son départ), vous interprétez... Les contacts se sont faits assez récemment. En vérité cela s’est fait très, très vite. Puisque vous savez que l’on n’a pas le droit de contacter un club adverse pour recruter un joueur avant la période d’un an avant la fin de son contrat.

On n’avait pas l’autorisation de contacter Cameron Woki avant le mois de juillet. Mais bon il y a des contacts qui ont été faits par l’intermédiaire des agents. Et d’un commun accord avec Laurent Marti on a décidé de discuter avant cette période de transaction normale. Cela s’est fait très rapidement et très récemment.

Pouvez-vous nous confirmer le versement d’une indemnité pour racheter sa dernière année de contrat?

Ah oui! Laurent Marti est gentil mais peut-être pas quand même au point de nous l’envoyer gratuitement (le Racing a versé plus de 400.000 euros d'indemnité, ndlr). Il a bien défendu les intérêts de son club et moi j’ai défendu les intérêts du Racing. On a trouvé un gentleman agreement et Cameron Woki a fait des efforts. Tout le monde a fait en sorte que cela se passe bien.

C’était important aussi pour le Racing de récupérer un joueur originaire d’Ile de France?

Vous avez raison de l’évoquer et c’est d’ailleurs la raison principale, de ce que l’on sait, de sa décision de revenir en région parisienne. Il va retrouver sa famille et un environnement qui lui est favorable avec sa compagne qui habite à Paris. Plus que d’éventuelles bisbilles avec Christophe Urios, ce qu’il voulait c’était revenir chez lui. C’était sa motivation principale.

C’est tout bénéfique pour le Racing de récupérer un joueur international comme Cameron Woki et qui en plus est capable de jouer à plusieurs postes…

Absolument, c’est toujours intéressant d’avoir des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes. Cameron Woki peut jouer troisième ligne et deuxième ligne. D’après ce que je comprends, Laurent Travers a l’intention de le faire jouer plutôt en deuxième ligne. C’est d’ailleurs ce qu’il préfère et c’est là où il excelle en équipe de France. Pour nous c’est un recrutement très important dans notre organisation. On a des joueurs qui vont partir l’année prochaine comme Wenceslas Lauret. On n’a pas encore discuté mais je ne sais pas s’il va reprendre une année de plus. On avait aussi besoin de préparer l’avenir. Cameron Woki a 24 ans et fait maintenant partie de l’avenir du Racing.

Une page importante se tourne au Racing avec plusieurs départs et c’était important de vous renforcer. Le recrutement est-il terminé au Racing?

Non, le recrutement n’est jamais terminé. On réfléchit à longueur d’année, comme les autres clubs d’ailleurs. On est attentif à la performance des joueurs, on les suit. On subodore quel pourrait être leur avenir pour les plus jeunes. On a nos jeunes aussi à placer. Donc le recrutement n’est jamais terminé et il est quotidien. On prépare déjà l’année prochaine où normalement on va encore avoir quelques joueurs, et non des moindres, qui devraient quitter le club. Pour certains parce qu’ils arrêtent le rugby. Le recrutement est permanent.

La saison dernière ? "Par rapport à nos ambitions, c’est une déception"

Quel bilan dressez-vous de la saison écoulée après l’élimination en barrages de Top 14 et en demi-finale de Champions Cup? Etait-ce malgré tout une saison réussie pour vous ou avez-vous des regrets?

Si je suis optimiste je dis que demi-finaliste de la Coupe d’Europe et barragiste en Top 14. Ce n’est jamais arrivé à aucun club en Top 14 aujourd’hui. On est le seul club à avoir répondu présent à toutes les phases finales du Championnat de France et à avoir été à si bon niveau en Coupe d’Europe. Même si on a perdu trois fois en finale. Donc je pourrais dire que la saison est plutôt réussie.

Mais si je suis réaliste par rapport à nos ambitions, c’est une déception. Parce qu’on se pensait peut-être mieux qu’on ne l’était. En réalité, on est à notre place. Il n’y a pas d’injustice. Le Top 14 a livré son verdict qui est finalement assez juste pour les six qualifiés. Puis pour les six qualifiés pour le combat final, ce n’est pas anormal que sportivement Montpellier ait gagné. Globalement je pense qu’ils avaient le meilleur paquet d’avants. On dit toujours no scrum no win (pas de mêlée, pas de victoire). Là ils avaient vraiment un bon jeu d’avants. En conquête ils étaient irréprochables. Dans ce contexte et aussi dans un contexte où neuf clubs étaient à la lutte pour la qualification, ce qui est fabuleux pour les journalistes et les téléspectateurs.

Vous disiez que la logique a été respectée pendant les phases finales. Montpellier fait-il un beau champion de France selon vous?

Pour moi Montpellier est un champion de France mérité. Mes relations avec le président Altrad ne sont pas toujours au beau fixe mais force est de constater que cette année il est champion et qu’il n’y a rien à redire là-dessus.

Quelles seront les ambitions du Racing pour la saison 2022-2023?

Avec le recrutement et l’équipe que l’on a, comme neuf autres clubs on ne peut viser que les deux tableaux. On va jouer la Coupe d’Europe à fond. On va joueur le championnat à fond. A noter d’ailleurs que l’on a un groupe assez solide en Coupe d’Europe avec le Leinster et les Harlequins. Cela va donc être une phase de qualification assez passionnante. On s’en réjouit d’avance. Malgré la difficulté qui s’annonce on est optimiste et on va viser le plus haut possible.