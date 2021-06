Toulon: au moins six mois d’absence pour Ollivon, opéré avec succès

Charles Ollivon a été opéré d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, ce mardi à Lyon. Le capitaine du XV de France ne devrait pas être de retour sur les terrains avant l'année prochaine.

Charles Ollivon devait subir une opération chirurgicale, et celle-ci s’est déroulée avec succès, ce mardi matin. Le troisième ligne du RCT et capitaine du XV de France a été opéré par le spécialiste du centre orthopédique Santy de Lyon, Bertrand Sonnery Cottet, à l’hôpital Mermoz de Lyon, dans le 8e arrondissement. Ollivon en a maintenant pour six mois avant d’espérer fouler les pelouses du championnat de France. Avec l'espoir d'être de retour pour le Tournoi des Six Nations 2022.

De nouveau stoppé dans sa progression

Pour la même blessure, un autre Toulonnais, Anthony Belleau, avait dû attendre huit mois avant de retrouver les pelouses de Top 14. Charles Ollivon manquera à coup sûr la tournée de l’équipe de France en Australie ainsi que le début de la saison prochaine avec son club. Il espère être de retour pour le Tournoi des VI Nations 2022. Ollivon a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche face à Castres.

C’est sur une percée dans la défense castraise à la 14e minute du match contre Castres (victoire 46-24 du CO, le 5 juin) que le capitaine de l’équipe de France a été repris un peu haut par Mathieu Babillot et sur l’appui, le genou a flanché. Après avoir déjà connu deux fractures de l’omoplate et être passé proche d’arrêter le rugby, le joueur de 28 ans est donc de nouveau stoppé dans sa progression.