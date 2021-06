Rugby: la tournée des Bleus en Australie pas menacée

Malgré la montée en puissance du Covid-19 en Australie, la tournée du XV de France n'est pas inquiétée et devrait bien avoir lieu, a indiqué le patron de la Fédération australienne de rugby, Andy Marinos.

Confrontée à de nouveaux de cas de Covid-19, Melbourne est confinée depuis deux semaines alors que le XV de France doit rallier l'Australie pour y disputer trois rencontres durant les premières semaines du mois de juillet. Le confinement de Melbourne doit cependant être levé jeudi peu avant minuit, ont fait savoir mercredi les autorités locales.

Mais la tournée française n'est pas menacée par le virus. Le patron de la Fédération australienne de rugby, Andy Marinos, a assuré mercredi que la résurgence des cas de Covid-19 à Melbourne ne menaçait pas la tournée du XV de France en Australie.



"Je suis confiant: nous serons en capacité d'organiser les trois rencontres les 7, 13 et 17 juillet à Sydney, Melbourne et Brisbane, a assuré le responsable de Rugby Australia. Pour l'heure, le programme reste tel qu'il a été présenté."

Un "plan B" est prévu

Si la montée en puissance du Covid-19 venait à créer de nouvelles complications en Australie - qui totalise depuis le début de la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19 - le patron de la Fédération australienne a déjà prévu un autre moyen de disputer les rencontres.

"Nous continuons à surveiller l'évolution de la situation à Melbourne et si nécessaire, nous impliquerons toutes les parties prenantes pour prendre de nouvelles décisions", a expliqué M. Marinos, qui a prévu "un plan A et un plan B".



"Nous sommes en communication permanente avec eux (les Français, NDLR), presque chaque jour", a déclaré M. Marinos au Sydney Morning Herald. "De notre côté comme du leur, les choses ne sont pas stabilisées", a cependant concédé le responsable. Les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis novembre 2016, et le dernier match s'était conclu sur une victoire australienne.