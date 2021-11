Toulon: Azéma n'aura pas d'état d'âme contre Clermont

Appelé fin octobre pour succéder à Patrice Collazo, Franck Azéma va diriger son premier match de Top 14 avec Toulon ce dimanche. Et ce sera... à Clermont, le club où il a passé onze belles années.

Franck Azéma laissera les sentiments au vestiaire. Nommé manager le 28 octobre en remplacement de Patrice Collazo, le technicien de 50 ans va diriger dimanche (21h05) son premier match de Top 14 avec le RCT face à Clermont, son ancien club. "J'ai passé onze années merveilleuses à Clermont", a-t-il expliqué ce vendredi, assurant ne pas avoir envie de "dire du mal" de l'ASM.

Vainqueur du bouclier de Brennus en 2017 avec les Jaunards, Azéma n'hésitera pas à dispenser quelques conseils sur ses anciennes troupes: "Aujourd'hui, je suis entraîneur à Toulon et, forcément, j'ai envie que mon équipe se comporte le mieux possible dans cette enceinte (Marcel-Michelin). Si je peux les aider sur deux ou trois choses, si j'ai une connaissance de certains joueurs et de la façon dont ils fonctionnent, on essaiera d'en profiter."

Peu disert sur Clermont

Interrogé en conférence de presse, l'ancien trois-quarts centre n'a pas souhaité trop s'épancher sur ses années en Auvergne car "ce n'est pas le moment de faire le bilan", lui qui souhaite surtout se concentrer sur sa nouvelle équipe. Toulon, actuel 11e du Top 14, s'est séparé de Patrice Collazo fin octobre pour insuffisance de résultat et reste sur un succès, sans Collazo, 13-9 devant Biarritz.

Grand rival de Toulon lorsqu'il était à Clermont, avec notamment deux finales européennes perdues en 2013 et 2015, Azéma a été appelé au chevet du RCT pour mettre fin à "la petite crise" traversée le triple champion d'Europe, selon les termes du président toulonnais Bernard Lemaitre.