Toulon: Jonathan Joseph ne viendra pas

Le centre international anglais de Bath Jonathan Joseph (30 ans, 54 sélections) ne rejoindra pas Toulon cet été. La piste a été abandonnée au RCT.

Qui sera le centre tant attendu au RCT? Les dirigeants toulonnais n’ont toujours pas annoncé de renfort de poids à ce poste alors que certains supporters s'impatientent. Le nom de Jonathan Joseph avait été fortement évoqué ces dernières semaines sur la Rade, des discussions ont eu lieu avec le centre international anglais aux 54 sélections, mais elles n’ont pas abouti.

"Le dossier a été abandonné", nous a confirmé le président toulonnais Bernard Lemaître ce vendredi. L’Anglais entend rester au pays pour conserver un espoir de porter le maillot du XV de la Rose sous les ordres d’Eddie Jones en vue de la Coupe du monde. Sa dernière sélection remonte à novembre dernier contre le pays de Galles.

Une piste sud-africaine

Les négociations ont donc été rompues avec Joseph, mais les dirigeants varois auraient une idée bien précise de la perle rare pour les mois à venir. Elle pourrait venir d’Afrique du Sud. Quant à Joseph, il devrait finalement poursuivre l’aventure à Bath. Son club a confirmé cette semaine neuf départs, mais pas celui de son international.

Pour le reste, le recrutement toulonnais a été bouclé avec l’arrivée du Fidjien Leone Nakarawa officialisée jeudi et celle du Bayonnais Aymeric Luc. Le pilier droit anglais Kieran Brookes, le deuxième ligne irlandais Quinn Roux, le deuxième ligne australien Lopeti Timani, le trois-quarts fidjien Jiuta Wainiqolo, le troisième ligne écossais Cornell Du Preez, les demis de mêlée Julien Blanc et Jules Danglot (ex-Montpellier), l'arrière Thomas Salles, l'ouvreur Mathieu Smaïli, de retour de prêt, et le deuxième ligne Adrien Warion, prêté en cours de saison par Aix-en-Provence, complèteront l’effectif.