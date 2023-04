Toulon: "Je suis allé dans les toilettes avec mon portable", la folle anecdote de Wilkinson avant la finale européenne en 2013

En marge de son entrée au Hall of Fame du RC Toulon, Jonny Wilkinson a raconté ce mardi une savoureuse histoire sur les dernières minutes de sa préparation avant la finale de la Coupe d’Europe contre Clermont en 2013.

Une finale et l’histoire d’un club ne tiennent parfois qu’à un fil, ou plutôt à un coup de fil… Jonny Wilkinson l’a rappelé ce mardi en racontant une surprenante anecdote sur la finale de la Coupe d’Europe de rugby entre Toulon et Clermont à Dublin en 2013. Pas à son aise pendant son échauffement, le demi d’ouverture anglais du RCT a senti le besoin de passer un coup de téléphone à son ancien entraîneur aux tirs au but en Angleterre. Une histoire que l’Anglais a raconté ce mardi en marge de son entrée au Hall of Fame à Toulon.

"Avant le match contre Clermont, je faisais mon échauffement pour les coups de pied et je n’étais pas du tout bon. Je trouvais difficile de frapper le ballon, a raconté l’ancienne star de Toulon et du Top 14. C’était ouf, c’était difficile. La tête c’était un peu claqué (sic), j’étais un peu cassé dans la tête. Alors je suis rentré dans le vestiaire, je me demandais ce que j’allais faire."

Et Jonny Wilkinson d’enchaîner: "J’ai eu une idée, celle d’appeler mon entraîneur des tirs au but en Angleterre. Deux minutes avant le match, je suis allé dans les toilettes avec mon portable. Parce que ce n’est pas bien d’avoir le portable dans le vestiaire. J’étais dans les toilettes en essayant d’appeler mon entraîneur en me demandant ce qu’il pourrait me dire. Il pourrait me dire ‘bon courage'. J’étais vraiment pris par cette expérience."

Wilkinson marqué par le discours de Van Niekerk

Héros de l’épopée anglaise au Mondial 2003 et vice-champion du monde en 2007, Jonny Wilkinson avait déjà perdu deux finales de Challenge européen avec Toulon en 2010 et 2012. Un an après son dernier échec, pas question de connaître pareille sensation pour la première du club varois dans la principale Coupe d’Europe. Pris sur le fait en train d’appeler Dave Alred pour obtenir un conseil de dernière minute, l’ouvreur britannique a finalement rejoint le reste du RCT pour la causerie du capitaine Joe Van Niekerk.

"Et là Joe était avec l’équipe et prenait la parole juste avant de sortir. Il disait 'Jonny tu es où ?' et je répondais 'Oh une seconde'. Je suis sorti des toilettes avec le portable, il fallait que je le cache. Je l’ai mis dans mon sac et je suis rentré dans le cercle des joueurs et cela m’a frappé d’un coup, a encore raconté la légende du rugby mondial. C’était le moment, il fallait que je prenne une décision. Est-ce que j’allais suivre le feeling, l’envie et vouloir les choses ou est-ce que je vais essayer d’être rassuré par les garanties du résultat? Et quand j’ai vu Joe parler, et comment il parlait, j’ai vu dans les yeux des autres joueurs qu’ils étaient prêts pour jouer et tout donner."

Wilkinson brillant pendant la finale

Après un début de match très fermé face à des Clermontois favoris (3-3 à la mi-temps), le RCT a rapidement été pris à la gorge après la pause. Et malgré deux essais pour les Jaunards, Morgan Parra a laissé deux points en route en ratant une transformation. En face, Jonny Wilkinson a signé un sans-faute et finalement permis à son équipe de l’emporter (16-15) après un drop contré de David Skrela dans les derniers instants de la finale. Un succès construit dans le vestiaire avant le coup d’envoi.

"Moi je souffrais de cette idée que c’était moi qui devait sauver l’équipe avec mes coups de pied. J’étais dans la salle et j’ai vu Joe parler puis les autres joueurs. Je me suis demande: 'Ah qu’est-ce que je fais? Tout est super.' J’ai dit ok, on y va et on va gagner les gars. Même pendant le match c’était un peu comme ça (avec des hauts et des bas), mais on savait que si on s’engageait jusqu’à la fin ce match était pour nous, a encore raconté Jonny Wilkinson près de 10 ans après ce sacre continental. Je n’ai pas raté une pénalité et tout a été bon jusqu’à la fin. A la fin du match je me suis dit que c’était intéressant comme challenge."

Et l’Anglais, icône de Mayol entre 2009 et 2014, de préciser: "Ce n’est pas une anecdote très plaisante, c’est plutôt quelque chose de très important pour moi parce que c’est là où j’ai vraiment eu besoin de mes coéquipiers, de leur soutien. Je ne sais pas si Joe a ressenti des moments comme celui-là mais quand il parlait j’avais l’impression que tout était possible. Et ce qu’il disait avant le match c’était impressionnant. A la fin du match je me suis dit que cela valait la peine d’aller un peu plus loin."

L’année suivante, en 2014, Toulon signera un fabuleux doublé Top14-Coupe d’Europe avec Jonny Wilkinson à l’ouverture. Mieux, même sans l’Anglais, le RCT réalisera un triplé européen en 2015 et écrira sa légende dorée sous les ordres de Bernard Laporte avec un nouveau succès en finale face à Clermont. Une triple couronne historique née, en partie, dans les toilettes de l’Aviva Stadium de Dublin.