Toulon: Tolofua va rempiler, Parisse pourrait l’imiter

INFO RMC Sport - Le talonneur toulonnais Christopher Tolofua, en fin de contrat, va signer un nouveau contrat au RCT. Par ailleurs, des discussions sont en cours entre le club varois et Sergio Parisse pour une prolongation d’un an.

Le dossier est désormais bouclé. Arrivé en 2019 sur la Rade après avoir porté les couleurs de Toulouse puis des Saracens, Christopher Tolofua va bel et bien poursuivre son aventure. Selon les informations de RMC Sport, le talonneur international (sept sélections, la dernière en 2017 contre l’Italie), en fin de contrat, a trouvé un accord avec ses dirigeants pour rempiler deux ans de plus.

Le joueur de 28 ans, écarté des terrains de nombreux mois en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche contractée en fin de saison dernière, a fait son retour voilà quelques semaines. Depuis le mois de janvier, il a disputé huit matchs de Top 14, dont six comme titulaire notamment lors des deux dernières victoires contre La Rochelle et Clermont, avec le RCT, remonté à la neuvième place du classement après les 21 premières journées à huit points de la dernière place qualificative pour les phases finales.

"Je reste à 200 % derrière le projet du club, avait déclaré Tolofua dans les colonnes du Midi Olympique voilà deux mois. Pour la prolongation… nous discutons. On est en train de peaufiner ça. Ma première envie, c’est de rester au club. Après, forcément, on est contraints de rester ouvert à toutes les éventualités. Ce n’est pas simple de prendre ce genre de décision. Il faudra prendre la décision la plus raisonnable pour ma famille et ma carrière." C’est désormais chose faite.

Parisse et le RCT en discussion

Par ailleurs, toujours selon nos informations, Sergio Parisse pourrait lui aussi prolonger. Le troisième ligne italien de 38 ans est en fin de contrat à l’issue de la saison. Il devait prendre sa retraite cet été et l’avait annoncé publiquement. Mais ce n’est désormais plus si sûr… Car il est en discussions avec ses dirigeants pour signer un an de plus, en tant que joueur tout en faisant partie du staff, avant possiblement de faire ses adieux internationaux lors de la Coupe du monde 2023.

"A Toulon (ndlr : où il évolue depuis 2019), j'ai découvert une ferveur incroyable, soulignait le joueur aux 142 sélections dans le Super Moscato Show le mois dernier. Je prends du plaisir sur le terrain et j’essaie de transmettre. J’ai un rôle dans cette équipe. Dans l'avenir, on verra bien. Ma famille est très bien à Toulon et moi aussi. On ne sait jamais. Les choses changent et il faut savoir s’adapter, mais je suis très bien ici." Depuis le début de saison, l’ancien joueur du Stade Français, toujours aussi important sur et en dehors des terrains, a disputé onze matchs de championnat avec le RCT, dont dix titularisations.